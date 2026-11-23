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El periodista deportivo Turki Al-Ajmah ha desatado una gran polémica con sus irónicas declaraciones sobre el portugués Samu Costa, jugador del Al Nassr saudí, tras restar valor a su nivel sobre el terreno de juego.

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Al-Ajmah consideró que lo que ofrece el jugador no está a la altura de las expectativas depositadas en él desde su llegada al equipo, en medio de las críticas que lo persiguen por no dar el rendimiento esperado con la camiseta del Al Nassr.

Los comentarios de Al-Ajmah llegaron tras la derrota del Al Nassr ante el Al Ahli por 3-1, en el enfrentamiento que midió a ambos equipos el viernes por la noche, correspondiente a la Liga Profesional Saudí Roshn.

La ventaja inicial del conjunto de Al Nassr, que se adelantó por 1-0 al comienzo del encuentro, se transformó en una dolorosa derrota después de que el Al Ahli lograra remontar el marcador.

El Al Nassr había arrancado el partido de manera ideal, ya que su capitán, el portugués Cristiano Ronaldo, abrió el marcador en el minuto 14. Sin embargo, el propio Cristiano desperdició la ocasión de ampliar la ventaja cuatro minutos después al fallar un penalti, antes de que Wenderson Galeno igualara para el Al Ahli en el minuto 45+1. El conjunto local completó su reacción en la segunda parte con los goles de Ivan Toney, de penalti en el minuto 71, y de Roger Ibañez en el minuto 75.

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Durante su aparición en el canal «Thmanyah», Turki Al-Ajmah lanzó críticas irónicas sobre el nivel de Samu Costa, poniendo como ejemplo su rendimiento en los partidos: «Hay jugadores cuyo trabajo en el campo puedo hacer yo con este thobe (la túnica). Les llega el balón, lo devuelven y no hacen nada más, como Costa en el Al Nassr. Metedme con un balón y os enseño cómo la doy y la recibo igual que él».

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Las declaraciones de Al-Ajmah generaron una gran repercusión entre la afición del Al Nassr y los seguidores del programa, sobre todo porque llegaron en un momento en el que crecen las dudas sobre el rendimiento de algunos fichajes extranjeros. La derrota dejó al Al Nassr estancado con 28 puntos en la tercera posición, a dos puntos del líder, el Al Hilal, mientras que el Al Ahli subió a la cuarta plaza con 24 puntos.

El Al Ahli devuelve al Al Nassr a la pesadilla de 2015

La derrota del Al Nassr ante el Al Ahli no fue un simple tropiezo en la carrera por la Liga Profesional Saudí Roshn, sino que trajo a la memoria una de las noches más duras en la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, al repetirse el guion de la caída que el Al Nassr vivió hace más de 11 años.

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Se adelantó en el marcador, su estrella Cristiano Ronaldo falló un penalti y, después, el partido dio un vuelco total y el equipo se encontró ante una nueva derrota tras encajar tres goles del Al Ahli.

El Al Ahli se llevó el clásico entre ambos equipos por 3-1 el viernes en Yeda, en el partido aplazado de la novena jornada, y logró una valiosa victoria ante el líder de la competición, confirmando su capacidad para darle la vuelta a la situación incluso cuando va por detrás en el marcador.

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La derrota del viernes tiene un significado histórico especial, ya que es solo la segunda vez que el Al Nassr abre el marcador ante el Al Ahli y termina perdiendo en la Liga Profesional.

La primera se remonta al 22 de marzo de 2015, cuando ambos equipos se enfrentaron en la vigésima jornada de la temporada 2014-2015, en un duelo que sigue muy presente en la memoria de las aficiones de los dos clubes.

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Entonces, el Al Nassr se adelantó con dos goles de Mohammad Al-Sahlawi y parecía encaminado a llevarse una victoria importante, pero el Al Ahli se negó a rendirse y logró remontar de forma dramática para acabar ganando el partido por 4-3.