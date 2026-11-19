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El iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor, fue el gran protagonista de la gala de los premios a los mejores de Asia de 2026, tras alzarse por primera vez en su carrera con el galardón al mejor jugador.

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Este jueves se celebró la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya había acogido la ceremonia en 2017, con galardones repartidos en 19 categorías diferentes.

Alireza Beiranvand, mejor jugador de Asia

Entre los galardones entregados durante la gala figuraba el de mejor jugador de Asia, por el que compitieron Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari , además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Alireza Beiranvand logró ganar el premio por primera vez en su carrera, después del gran nivel mostrado con el Tractor y con la selección de Irán a lo largo de este año.

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Beiranvand se convirtió así en el primer guardameta que consigue el premio al mejor jugador del continente asiático desde que la Confederación Asiática de Fútbol lo instauró en 1994.

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Mejor jugadora del continente asiático

Por su parte, la norcoreana Kim Kyong-yong recibió el premio a la mejor jugadora del continente asiático de 2026.

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Mejor jugador asiático en el extranjero

Por otro lado, el surcoreano Lee Kang-in, extremo del Atlético de Madrid, se hizo con el premio al mejor jugador asiático que milita fuera del continente en 2026.

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Mejor jugadora asiática en el extranjero

La australiana Caitlin Foord, jugadora del Arsenal, obtuvo el premio a la mejor jugadora asiática que milita fuera del continente en 2026.

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Mejor jugador joven de Asia

El japonés Ryunosuke Sato, jugador del Valencia, recibió el premio al mejor jugador joven del continente asiático de 2026.

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Mejor jugadora joven de Asia

En el apartado femenino, la norcoreana Yu Jong-hyang se llevó el premio a la mejor jugadora joven del continente asiático de 2026.

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Mejor jugador de fútbol sala de Asia

El premio al mejor jugador de fútbol sala del continente asiático de 2026 fue para el tailandés Muhammad Osamanmusa.

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Mejor entrenador de Asia

En el plano de los banquillos, el japonés Go Kuroda, entrenador del Machida Zelvia japonés, recibió el premio al mejor entrenador del continente asiático de 2026.

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Kuroda llevó al conjunto japonés a la final de la Liga de Campeones Élite de la AFC por primera vez en su historia, tras eliminar al Al-Ittihad saudí en cuartos de final y al Shabab Al-Ahli emiratí en semifinales, antes de caer ante el Al-Ahli saudí por 1-0.

Mejor entrenadora de Asia

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La iraní Marziyeh Jafari, entrenadora del Bam Khatoon iraní, obtuvo el premio a la mejor entrenadora del continente asiático de 2026.

Reconocimientos para Tailandia

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Al inicio de la gala, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, entregó reconocimientos al ministro de Turismo y Deportes de Tailandia y a la presidenta de la Federación Tailandesa de Fútbol por acoger la ceremonia y contribuir al desarrollo del fútbol en el continente.

Reconocimiento para Australia

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Asimismo, la Federación Australiana de Fútbol recibió un reconocimiento por haber organizado la Copa Asiática Femenina.

Premio Diamante de Asia

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Además, la Confederación Asiática entregó el premio Diamante de Asia, considerado el máximo galardón individual que otorga el organismo, al fallecido Lim Kia Tong, expresidente de la Federación de Fútbol de Singapur.

Mejor federación de Asia: categoría rubí

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En cuanto a las federaciones nacionales, la Federación de Fútbol de Bangladés obtuvo el premio a la mejor federación del continente asiático en la categoría rubí.

Mejor federación de Asia: categoría oro

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La categoría oro fue para la Federación India de Fútbol.

Mejor federación de Asia: categoría diamante

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Por su parte, la Federación Tailandesa de Fútbol recibió el premio a la mejor federación del continente asiático en la categoría diamante.

Mejor federación de Asia: categoría platino

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Asimismo, la Federación Japonesa de Fútbol obtuvo el premio a la mejor federación del continente asiático en la categoría platino.

Mejor federación regional de Asia

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Por otra parte, la Federación de Fútbol de la ASEAN recibió el premio a la mejor federación regional del continente asiático por segundo año consecutivo.

Premio de reconocimiento del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol a las federaciones emergentes: categoría bronce

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En cuanto al premio de reconocimiento del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol a las federaciones emergentes, la categoría bronce fue para la Federación de Fútbol de Myanmar.

Premio de reconocimiento del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol a las federaciones emergentes: categoría plata

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La categoría plata del mismo premio recayó en la Federación de Fútbol de Bangladés.

Premio de reconocimiento del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol a las federaciones emergentes: categoría oro

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Por último, la Federación Japonesa de Fútbol recibió el premio de reconocimiento del presidente de la Confederación Asiática de Fútbol a las federaciones emergentes en la categoría oro.