El Al-Ahli se impuso a su rival, el Al-Khaleej, por (4-1) en el enfrentamiento que los reunió esta tarde del viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal en Yeda, dentro de las competiciones de la Liga Profesional Roshn Saudí.

Estaba previsto que el partido se disputara la tarde de ayer jueves, antes de que la Liga Profesional Roshn Saudí decidiera aplazar el encuentro durante 24 horas «por consideraciones logísticas».

El Al-Ahli comenzó el partido con una presión ofensiva temprana y generó la primera amenaza real en el minuto seis mediante un disparo raso de Trincão desde el interior del área, que el guardameta Al-Haidari detuvo en dos tiempos.

El Al-Ahli abrió el marcador en el minuto 11, tras una magnífica elevación de Toney a un centro preciso procedente de una falta, dirigiendo un cabezazo que se alojó en la red. Y pese a la bandera de fuera de juego que anuló el gol en un primer momento, intervino la tecnología del vídeo para confirmar su validez y decretar la ventaja del equipo local.

El Al-Ahli estuvo cerca de ampliar el marcador en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, con un potente disparo de Trincão desde fuera del área, que chocó con la defensa del Al-Khaleej y pasó ligeramente por encima del larguero.

Con el inicio de la segunda parte, el Al-Khaleej mostró intenciones ofensivas en busca del empate, y Barrow disparó un balón raso y potente desde el borde del área en el minuto 49, pero pasó rozando el poste.

Pronto el Al-Ahli castigó a su invitado al añadir el segundo gol en el minuto 57, aprovechando un grave error del guardameta Al-Haidari, que tardó demasiado en despejar el balón, para que Toney se lo arrebatara y se lo cediera a Bondarenko, quien lo depositó con facilidad en la red.

El Al-Ahli mató el partido clínicamente con el tercer gol en el minuto 61, tras un pase interior mágico de Toney desde el centro del campo que rompió la línea defensiva, para que Trincão arrancara con rapidez, se plantara solo ante el guardameta Al-Haidari y enviara el balón con éxito a la red.

Los problemas del Al-Khaleej aumentaron en el minuto 70, después de que el árbitro del encuentro mostrara la tarjeta roja a Benegas por su entrada violenta y su agresión sobre Ibáñez, tras recurrir a la tecnología del VAR.

El Al-Khaleej recortó distancias en el minuto 87, tras una serie de notables regates de Hussein Al-Issa por la banda derecha, enviando un centro raso que Al-Khaibari remató ante la portería para marcar con facilidad en la red.

El Al-Ahli obtuvo un penalti en el cuarto minuto del tiempo añadido, por una falta de Crespo sobre Toney, y Toney ejecutó la pena máxima con éxito con un potente disparo a la derecha de Al-Haidari.

Con esta gran victoria, el Al-Ahli elevó su cuenta a 21 puntos para situarse en el quinto puesto de la tabla, mientras que el Al-Khaleej se quedó estancado en 12 puntos, ocupando el décimo lugar.