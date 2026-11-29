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La dirección deportiva del Barcelona ha puesto bajo seguimiento al joven defensa francés Joane Gadou, jugador del Borussia Dortmund, ante la notable progresión del futbolista de 19 años, que se ha convertido en uno de los nombres emergentes en el puesto de central de la Bundesliga.

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Según el diario español «Sport», el Barcelona sigue de cerca la evolución de Gadou, al mismo tiempo que el Real Madrid y varios clubes de la Premier League se interesan por el jugador, cuya cotización se ha disparado tras su llegada al Dortmund.

El informe señala que el club alemán fichó al defensa francés procedente del Red Bull Salzburgo por 12 millones de euros el pasado verano, en una operación que refleja la continuidad de la política del Dortmund, basada en descubrir y desarrollar jóvenes talentos para después aprovecharlos en lo deportivo o venderlos más adelante por una cantidad mayor.

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Gadou acaparó las miradas en el duelo ante el Arsenal en la Liga de Campeones, el pasado martes, al dar la asistencia a su compañero Maximilian Beier, que marcó el gol del empate en el minuto 55. El partido terminó 1-1.

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El joven defensa protagonizó una gran conducción desde atrás antes de ceder el balón a su compañero dentro del área, en una acción que recibió numerosos elogios tras el encuentro.

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Gadou posee una versatilidad táctica que le permite jugar como central y también ocupar el lateral derecho.

Se trata de una virtud que le aporta un valor añadido para los clubes que buscan defensas capaces de desempeñar más de un papel.

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Mide 1,95 metros y destaca por su fortaleza física, su velocidad y su capacidad para imponerse en los duelos aéreos, además de su calidad con el balón y en la salida de juego desde la línea defensiva.

Gadou comenzó su carrera en Francia en el ES Nangis, antes de incorporarse a la cantera del París Saint-Germain en 2020, cuando tenía 13 años.

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Llamó la atención en sus partidos con las categorías inferiores y llegó a entrar en la convocatoria del primer equipo en algunos encuentros a las órdenes de Luis Enrique, aunque no disputó ningún partido oficial.

En septiembre de 2024 se marchó al Red Bull Salzburgo austriaco, donde tuvo su oportunidad con el primer equipo.

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Con la camiseta del Salzburgo disputó 33 partidos en la temporada 2025-2026 entre todas las competiciones, antes de fichar por el Borussia Dortmund el pasado mes de mayo con un contrato hasta 2031.

El club alemán aseguró que había seguido la evolución del jugador desde su etapa en el París Saint-Germain y que ve en él un gran potencial y un futuro prometedor.

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En el plano internacional, Gadou ha representado a las categorías inferiores de Francia desde la sub-16 hasta la sub-19, y fue el capitán de su selección en el Europeo sub-17 de 2024.

Además, ha disputado ocho partidos con la selección francesa sub-19.

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Según el informe de «Sport», el Barcelona estudia la evolución del defensa francés dentro de su seguimiento del mercado de jóvenes talentos, mientras que su precio podría rondar los 50 millones de euros si el Dortmund decide venderlo el próximo verano.

El informe considera que «las buenas relaciones entre ambos clubes podrían ayudar al Barcelona si el seguimiento se convierte en un movimiento oficial».