Con el inicio del parón internacional, el Manchester United resuelve su decisión sobre el futuro de Carrick

Un informe periodístico señaló que el Manchester United ha tomado una decisión sobre el futuro del técnico del primer equipo, Michael Carrick, ante los malos resultados.

Tras haber ocupado el tercer puesto en la Premier League la temporada pasada bajo la dirección de Michael Carrick, el Manchester United creyó que estaba a punto de regresar de forma permanente a la cima de la liga inglesa, pero esto no se ha cumplido esta temporada. Después de diez partidos en la Premier League, el Manchester United solo ha ganado un encuentro y ocupa el decimoctavo lugar en la clasificación del torneo.

En la zona de descenso, el Manchester United está a tan solo un punto del Coventry, el primer equipo fuera de la zona de descenso.

Una situación sumamente complicada que ha mantenido incierto el futuro del entrenador Michael Carrick durante varias semanas.

Ayer domingo, el Manchester United perdía por dos goles a cero y luego 4-2 ante el Aston Villa, pero arrancó el empate 4-4 gracias a dos goles en el tiempo añadido.

Carrick seguirá en el Manchester United

Un nuevo escenario y polémico que no fue bien recibido por los medios locales. El diario "Daily Mail" atacó con dureza al equipo y a su entrenador, afirmando: "Los resultados no salvarán al Manchester United ni al desastre de Carrick. El Manchester no tiene un verdadero equipo de fútbol, sino un grupo de adictos a la adrenalina. Y con el paso del tiempo, esto no será suficiente".

Y continuó: "Los jugadores de Carrick carecen de tal competencia que no podrán mantener a su entrenador por más tiempo; parecen no estar a la altura".

No obstante, parece que lo ocurrido ayer le ha dado al entrenador del Manchester United una oportunidad para aferrarse a su cargo, pues declaró que no dimitirá: "Eso no va a ocurrir. No hemos conseguido suficientes victorias, pero espero seguir trabajando, mejorar el rendimiento y lograr el triunfo".

Según algunos medios ingleses, no parece que la directiva del club quiera destituir a Carrick.

Y aunque el parón internacional se considera una oportunidad ideal para cambiar de entrenador, la tendencia predominante parece inclinarse hacia mantener la continuidad, tal como informaron los diarios "Mirror" y "Manchester Evening News".

Por el momento, reina la calma en Carrington; queda por ver si la junta directiva del Manchester United cambiará de opinión o no.