El Al-Nassr se prepara para iniciar su travesía en defensa del título de la Liga Profesional Saudí Roshn sin su capitán y estrella, el portugués Cristiano Ronaldo.

El Al-Nassr abrirá su temporada con un enfrentamiento ante el Al-Fateh el próximo sábado, en la jornada inaugural de la liga, antes de medirse al Al-Diriyah tres días después en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, en dos partidos que se disputarán en la capital, Riad.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", la ausencia de Ronaldo se produce después de que obtuviera un permiso adicional tras concluir su participación con la selección de Portugal en el Mundial 2026, lo que le impidió estar presente en el programa de preparación del equipo para la nueva temporada.

El capitán del Al-Nassr aprovechó el periodo de descanso para completar su boda con la modelo argentina Georgina Rodríguez, y se incorporará a los entrenamientos del equipo una vez finalizadas sus vacaciones.

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