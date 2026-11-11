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En la mayoría de las posiciones de la selección alemana ya se perfilan jerarquías claras bajo las órdenes de Jürgen Klopp. Sin embargo, en las bandas ofensivas todo parece abierto. Ahora, el rey del regate Brajan Gruda entra en escena.

Marc-Andre ter Stegen es, por ahora, el titular indiscutible en la portería. El seleccionador Jürgen Klopp lo confirmó antes de los próximos partidos internacionales, el viernes en Serbia y el martes contra Países Bajos. En el centro de la defensa, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck son considerados la pareja elegida. En los laterales, Nathaniel Brown y Philipp Treu, el gran triunfador de la primera ventana internacional con Klopp, parten con ventaja.

En el centro del campo de tres, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Felix Nmecha se disputan minutos junto al capitán Joshua Kimmich y Florian Wirtz. Tras su recuperación, también se espera que Jamal Musiala entre en esa pugna. En el centro del ataque, Kai Havertz es claramente la primera opción, aunque la dinámica actual favorece al regreso de Niclas Füllkrug, que ya tiene 33 años.

Quedan las bandas ofensivas en el 4-3-3 predilecto de Klopp. Ahí, por ahora, todo parece abierto, tanto de cara al futuro inmediato como pensando un poco más a largo plazo en el próximo gran torneo, la Eurocopa de 2028.

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Selección alemana: ¿cuál es la situación en las bandas?

En su primera ventana internacional, Klopp apostó inicialmente por Kevin Schade y Karim Adeyemi ante Países Bajos (1-1) y Grecia (0-1), pero ambos decepcionaron en líneas generales. Adeyemi destacó negativamente, sobre todo, por desperdiciar una ocasión clarísima. Su deficiente trabajo defensivo también recibió críticas.

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Tras sendos grandes comienzos de temporada, Adeyemi y Schade también han bajado su rendimiento últimamente en sus clubes. Adeyemi lleva ya cinco partidos oficiales sin participar en un gol con el FC Barcelona; Schade, incluso siete con el FC Brentford. Resulta significativo que ninguno de los dos haya entrado esta vez en la convocatoria de 24 jugadores de Klopp.

En los siguientes partidos, contra Serbia (2-0) y de nuevo Grecia (0-0), Serge Gnabry, Lennart Karl y Said El Mala tampoco hicieron méritos para reivindicarse. El único que convenció de verdad fue el debutante Derry Scherhant, del SC Friburgo, por lo que ahora debería tener, en principio, preferencia sobre El Mala en la izquierda. El Mala vuelve a estar convocado, al igual que Karl, mientras que Gnabry es baja por lesión.

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Tras un flojo inicio de temporada, acompañado de críticas públicas de Uli Hoeneß, Karl ha experimentado últimamente una notable mejoría. Marcó goles importantes para el conjunto de Múnich contra el Atlético de Madrid y el 1. FSV Mainz 05. En la próxima ventana internacional, protagonizará un interesante duelo con Brajan Gruda, del RB Leipzig, por la banda derecha de la selección alemana.

IMAGO

Brajan Gruda estuvo por primera vez con la selección en 2024

Si ninguna lesión se interpone, el jugador de 22 años debutará con la selección alemana al tercer intento. El exseleccionador Julian Nagelsmann ya había incorporado al entonces emergente jugador del Mainz, al igual que a Rocco Reitz, como refuerzo para los entrenamientos antes de la Eurocopa de 2024. Gruda llegó a entrar en la convocatoria para un amistoso contra Ucrania, pero no disputó ningún minuto.

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Después llegó su traspaso al Brighton & Hove Albion inglés por 31,5 millones de euros, aunque allí no pasó de ser un jugador de complemento. El invierno pasado, Gruda se marchó cedido al RB Leipzig y desde entonces progresa a gran velocidad. Klopp ya quería convocarlo en septiembre, pero entonces tuvo que causar baja a última hora por una distensión muscular abdominal.

Ahora llega, por tanto, el tercer intento, y con mucho viento a favor, también gracias a Lionel Messi. Su ídolo declarado ya había incluido a Gruda en 2025 en su lista de los diez mayores talentos del mundo, junto a jugadores como Nico Paz, del Como 1907. Estos diez talentos tienen en común, por completar el dato, que todos, como Messi, tienen contrato con Adidas.

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Brajan Gruda se está convirtiendo en el rey del regate

En cualquier caso, esa inclusión hizo que Gruda recibiera un par de las nuevas botas de Messi, de edición muy limitada. La superestrella lució el modelo «F50 Messi El Ultimo Tango» en su partido de despedida con Argentina contra Benín en octubre. En referencia a sus 208 partidos internacionales, existen exactamente 208 pares, que después se enviaron a influencers, amigos y personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera, así como a esos talentos elegidos, entre ellos Gruda.

«Las botas son un sueño. Messi marcó toda mi infancia», dijo entusiasmado Gruda tras recibir el paquete. En lugar de exhibirlas sin estrenar, empezó a usarlas de inmediato. Las estrenó a mediados de octubre en la Champions League contra el PSV Eindhoven y marcó enseguida su primer gol en la máxima competición europea. Desde entonces, Gruda ha dado cinco asistencias y, además, se ha convertido en un auténtico rey del regate.

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Su actuación en la victoria por 5-2 contra el FC Augsburgo el sábado fue especialmente espectacular: Gruda no solo dio dos magníficas asistencias de gol, sino que completó con éxito diez de sus once regates. Ningún otro jugador ha conseguido más en esta temporada de la Bundesliga y nadie lo había logrado con la camiseta del Leipzig desde que comenzó la recopilación detallada de datos.

En total, Gruda suma 36 regates exitosos esta temporada. En las cinco grandes ligas europeas solo lo superan Lamine Yamal (49), del FC Barcelona, Yan Diomande (37) y Kylian Mbappe (37), del Real Madrid.

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«Es una especie de futbolista de la calle», elogió Klopp. «Es, sencillamente, un jugón que todavía no ha desarrollado todo su potencial, pero que ha dado muchas señales positivas». En la selección alemana, Gruda tiene ahora, al igual que Wael Mohya, de 17 años y convocado por primera vez, la oportunidad de hacerse un hueco en una pugna por las bandas que está completamente abierta.