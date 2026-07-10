Con el apoyo de Trump, Marruecos está cerca de organizar la final del Mundial 2030

En España crecen las voces que aseguran que Marruecos lidera la carrera para organizar la final del Mundial 2030.

Medios señalan que, con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, Marruecos se llevará el gato al agua, mientras que España quedaría atrás.

Según Mundo Deportivo, que cita a The Objective, Marruecos ya tiene los votos del Consejo de la FIFA, que elegirá la sede de la final.

Marruecos ya tendría 22 de los 37 votos, incluidos los de África, Asia, Norteamérica y Oceanía, más los de Catar y Arabia Saudí, gracias a la influencia de la administración Trump.

El rotativo acompañó la noticia con una foto de Trump y el comentario: «Trump, aliado de Marruecos».

En el programa «El Larguero» de la SER se recordó que las obras del estadio, con capacidad para 115 000 espectadores, empezaron hace un año y marchan al 30 %, con entrega prevista en diciembre de 2027. Se trabaja 24 horas al día con 10 000 obreros en el estadio de Casablanca».

Los participantes concluyeron: «Tras nuestra visita, queda claro que los grupos de presión marroquíes llevan años trabajando y que para ellos es una cuestión de Estado».

En este contexto, las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Lozano, en las que defendía la candidatura española, parecieron tener un impacto limitado.

Lozán declaró en la SER: «España debe acoger la final, porque este Mundial nació como un proyecto conjunto entre España y Portugal, al que se sumó Marruecos posteriormente».