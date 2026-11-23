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Peter Bosz, entrenador del PSV, elogió a su colega portugués José Mourinho, técnico del Real Madrid, antes del esperado duelo entre ambos equipos de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, previsto para mañana martes.

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Bosz aseguró este lunes, en la rueda de prensa previa al partido que se disputará en el Santiago Bernabéu, que no tiene ninguna crítica hacia Mourinho. Al contrario, lo considera uno de los entrenadores de cuya experiencia se puede aprender, y subrayó que su éxito continuado refleja su capacidad para evolucionar y adaptarse a circunstancias distintas.

El técnico neerlandés añadió: «Mourinho también tiene un estilo propio que se reconoce con facilidad. Prepara muy bien a sus jugadores y sabemos qué podemos esperar de él. No creo que alguien pueda lograr tantos éxitos sin seguir evolucionando, y yo hago lo mismo: intento aprender».

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Y continuó: «Tiene unos principios determinados, y lo que ha conseguido a lo largo de su carrera es impresionante. No se llega ahí sin adaptarse a situaciones nuevas. Quiero aprender de él, y de sus lecciones se puede sacar provecho. He estudiado lo que dice, y ese es el mensaje que intento transmitir a mis jugadores. Es un entrenador muy interesante».

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Bosz insistió en que las diferencias de personalidad y de filosofía con Mourinho no implican ningún enfrentamiento entre ambos: «No tengo ningún comentario negativo sobre él. Somos dos personalidades distintas. Él tiene que hacer lo que considere oportuno para ganar, mientras que yo tengo otra filosofía. No digo que trabaje de forma equivocada, pero yo trabajo de otra manera. Somos completamente diferentes, pero lo respeto mucho».

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El momento del Madrid y el 4-1 al Liverpool: ¿se repetirá la sorpresa?

Sobre el momento que atraviesa el Real Madrid antes del encuentro, el entrenador del PSV señaló: «Creo que juegan buen fútbol. Han logrado 9 victorias, algunas en los últimos minutos, y eso es positivo, porque demuestra su capacidad para seguir luchando hasta el final por ganar».

Añadió que su equipo está acostumbrado a jugar en grandes estadios, ya que ha disputado la Champions League en las cuatro últimas temporadas, y explicó: «El Santiago Bernabéu es excepcional, pero ya hemos jugado en otros estadios grandes».

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Bosz recordó la victoria de su equipo por 4-1 ante el Liverpool la temporada pasada como una experiencia que da confianza a sus jugadores antes de medirse al Real Madrid, aunque recalcó que son dos partidos totalmente distintos: «Fue un gran éxito, pero este es otro partido que no tiene nada que ver con aquel. Parte de la preparación tiene que ver con la confianza, y debemos tener mucha. Tenemos 4 puntos, pero todavía nos quedan opciones, tenemos que darlo todo y no debemos ser demasiado negativos».

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«¿El peligro de Mbappé? Sabemos lo que hay que hacer»

Sobre cómo frenar el peligro de Kylian Mbappé, el técnico neerlandés explicó que sus jugadores son muy conscientes de la magnitud del reto: «Todo el mundo conoce a Kylian Mbappé, y creo que no necesito decir mucho para motivar a los jugadores. Conocen a los jugadores del Real Madrid y saben perfectamente lo que tienen que hacer mañana».

Al hablar de su planteamiento para el partido, Bosz aseguró que procura adaptarse al rival sin renunciar a la identidad de su equipo: «Siempre intento adaptarme al rival, y lo hicimos en el partido del pasado fin de semana, pero tenemos nuestra filosofía de juego y quiero mantenerla. Aun así, debemos adaptarnos, sobre todo ante el Real Madrid, porque es un equipo muy fuerte y cuenta con jugadores de gran potencial».

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Para terminar, recalcó que su filosofía se basa en confiar en las cualidades de sus jugadores y en mostrar valentía, incluso en las circunstancias más difíciles: «Tenemos que jugar con valentía, yo no soy una persona negativa. En el fútbol a veces se pierde, pero hay que recuperarse. Puedes encajar un gol durante el partido, pero tienes que intentar remontar. Tenemos un buen equipo y jugadores de gran potencial, hemos hecho buenos partidos fuera de casa en la Champions League y mañana haremos lo mismo».

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