Con Egipto y Arabia Saudí, la quinta jornada del Mundial 2026 pasa a la historia

La quinta jornada del Mundial 2026, que acogen Estados Unidos, Canadá y México, ya es histórica.

La Copa del Mundo 2026, que arrancó el jueves con el duelo México-Sudáfrica e incluye por primera vez a 48 selecciones, entró hoy en su quinto día.

En la quinta jornada se jugaron cuatro encuentros: España 0-0 Cabo Verde, Egipto 1-1 Bélgica, Arabia Saudí 1-1 Uruguay e Irán 2-2 Nueva Zelanda.

Según «Stats Foot», es el día con más empates en la historia del torneo, sin victorias.

Todas las selecciones árabes que jugaron hasta ahora empataron 1-1: Egipto, Arabia Saudí, Catar y Marruecos. Solo Túnez perdió, 1-5 ante Suecia.