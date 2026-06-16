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Con Egipto y Arabia Saudí, la quinta jornada del Mundial 2026 pasa a la historia

España vs Arabia Saudí
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Nueva Zelanda vs Egipto
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Canadá

Los «Verdes» y los «Faraones» obtuvieron buenos resultados

La quinta jornada del Mundial 2026, que acogen Estados Unidos, Canadá y México, ya es histórica.

La Copa del Mundo 2026, que arrancó el jueves con el duelo México-Sudáfrica e incluye por primera vez a 48 selecciones, entró hoy en su quinto día.

En la quinta jornada se jugaron cuatro encuentros: España 0-0 Cabo Verde, Egipto 1-1 Bélgica, Arabia Saudí 1-1 Uruguay e Irán 2-2 Nueva Zelanda.

Según «Stats Foot», es el día con más empates en la historia del torneo, sin victorias.

Todas las selecciones árabes que jugaron hasta ahora empataron 1-1: Egipto, Arabia Saudí, Catar y Marruecos. Solo Túnez perdió, 1-5 ante Suecia.

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