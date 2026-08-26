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Con dos corazones y dos brazos: Gavi rompe su silencio y apoya a la víctima de la 'bandera de la independencia'

Gavi
Barcelona
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Elche vs Barcelona
Elche
España

¿Qué pasó en Elche?

El Barcelona no se quedó de brazos cruzados ante el incidente de agresión que sacudió a su afición en Elche, pues tras la reacción de su presidente Joan Laporta, llegó el turno de uno de los líderes del equipo dentro del campo, que quiso mostrar su solidaridad a su manera.

El centrocampista estrella del Barcelona, Gavi, mostró su total apoyo al menor que fue agredido por la Policía Nacional el pasado domingo cerca del estadio Martínez Valero, antes del inicio del partido entre el Elche y el Barcelona.

El gesto de Gavi llegó a través de la cuenta de Instagram de la peña «Sant Antoni Barcelona», donde dejó un mensaje de apoyo simbólico, pero claro y contundente, que incluyó cuatro emojis: dos brazos que simbolizan la fuerza y el respaldo, y dos corazones, uno azul y otro rojo, en señal de cariño y solidaridad con el joven y su familia.

Gavihttps://www.instagram.com

El incidente había provocado una amplia ola de indignación dentro del club catalán, tras la difusión de vídeos que documentan una operación de detención calificada de «desproporcionada y violenta» contra el menor, por portar la bandera independentista de Cataluña, la «estelada».

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El presidente Joan Laporta había tomado la iniciativa ayer de contactar directamente con el padre de la víctima, ofreciendo el pleno apoyo del club y su respaldo legal en caso de que la familia decida emprender acciones judiciales contra la actuación de la policía.

Laporta no se limitó a eso, sino que condenó públicamente lo ocurrido y anunció un paso simbólico de escalada, al confirmar su intención de celebrar una «fiesta de la bandera independentista» durante el próximo partido del equipo contra el Athletic de Bilbao como muestra de la libertad de expresión, subrayando al mismo tiempo que no habrá ningún homenaje a los campeones del mundo, en clara alusión a su postura de rechazo.

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