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Vincent Kompany ha respondido a las numerosas bajas del Bayern de Múnich con varias sorpresas. Sacha Boey, Bara Ndiaye y Noah Codjo-Evora son titulares por primera vez esta temporada ante el Hamburgo SV.

El conjunto muniqués no puede contar ahora mismo con numerosos jugadores importantes. El capitán Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibrai, Jamal Musiala y Harry Kane están lesionados. Musiala acababa de reaparecer en medio de grandes debates, pero vuelve a ser baja por una rotura de fibras musculares .

Como se esperaba, Jonas Urbig vuelve a ocupar la portería ante el HSV en lugar de Neuer. Sacha Boey sale de inicio en el lateral derecho: tras cinco apariciones breves, el jugador que figura entre los candidatos a salir del club entra por primera vez esta temporada en el once titular. Jonathan Tah, Min-Jae Kim y Josip Stanisic completan la defensa de cuatro. Dayot Upamecano se queda en el banquillo respecto a la derrota por 2-1 en casa del OSC Lille el martes, uno de los cuatro cambios.

Kompany alinea a cuatro centrocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Bara Ndiaje. Uno de ellos jugará por la izquierda, presumiblemente el senegalés de 18 años. Ndiaje solo ha disputado tres partidos esta temporada, con un total de cuatro minutos. En la banda derecha vuelve a jugar Lennart Karl tras dos actuaciones muy flojas ante el 1. FC Colonia (1-1) y el Lille .

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En ataque, ante las ausencias de Kane y de sus posibles sustitutos Saibari y Gnabry, Kompany apuesta por primera vez de inicio por Noah Codjo-Evora. El francés de 19 años había entrado desde el banquillo en los dos partidos anteriores, pero pasó desapercibido. Esta temporada, Codjo-Evora suma cuatro goles y una asistencia en 14 partidos disputados hasta ahora en la Regionalliga Bayern. Konrad Laimer decepcionó como delantero centro ante el Lille y, al igual que Nathaniel Brown y Hiroki Ito, empieza el partido contra el HSV en el banquillo junto a Upamecano.

El joven talento ofensivo Bastian Assomo, de 16 años, también está en el banquillo, al igual que el centrocampista brasileño Maycon Cardozo, de 18.

Bayern de Múnich, alineación ante el HSV

Urbig - Boey, Tah, Kim, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Karl, Bischof, Ndiaye - Codjo-Evora. Queremos que el chico tenga su espacio