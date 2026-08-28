Con declaraciones sorprendentes: Cristiano Ronaldo se ignora a sí mismo tras el logro histórico

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, expresó su gran felicidad por el logro histórico que ha conseguido con la camiseta del "Mundial", después de convertirse en el máximo goleador histórico del club en la Liga Profesional, subrayando que esta cifra no habría sido posible sin la ayuda de sus compañeros y el apoyo de la afición del equipo.

Ronaldo declaró tras la victoria sobre el Al Taawoun a través de la red saudí "Thmanyah": "Estoy muy feliz, es un logro maravilloso, pero no es solo de Cristiano. Debo agradecer a mis compañeros de equipo, porque sin ellos habría sido imposible conseguir este logro".

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Y añadió la estrella portuguesa: "También estoy feliz por la afición, porque me apoyan todo el tiempo, y estoy muy orgulloso de ese apoyo. Gracias a ustedes", subrayando que la afición del Al Nassr ha tenido un papel importante en su trayectoria desde que llegó a la Liga Roshn.

Ronaldo había continuado escribiendo la historia con el Al Nassr, después de anotar el gol de su equipo ante el Al Taawoun, elevando su cuenta a 104 goles en la Liga Profesional, superando el registro anterior a nombre de Mohammed Al-Sahlawi, que había llegado a los 103 goles.

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El logro llegó después de que Ronaldo necesitara un número menor de partidos para alcanzar esta cifra, confirmando su excepcional promedio goleador con el "Mundial" y su capacidad para seguir marcando récords desde su traspaso a la liga saudí.

El capitán del Al Nassr sigue presente con fuerza en los planes del equipo, ya que continúa marcando goles y contribuyendo a lograr victorias, mientras aspira a liderar al "Mundial" en la lucha por los títulos durante la presente temporada, en medio del fuerte inicio en el que el equipo logró el pleno de puntos en las primeras cuatro jornadas.

Y parece que Ronaldo no ve su logro únicamente como una cifra personal, sino que lo considera fruto de un trabajo colectivo, algo que reflejaron sus declaraciones tras el partido cuando situó a sus compañeros y a la afición al frente de quienes merecen el elogio, después de una nueva noche en la que añadió otro nombre a la lista de sus registros históricos con el Al Nassr.