El Chelsea anunció oficialmente este domingo la incorporación del jugador de la selección argentina, Valentín Barco, procedente del Estrasburgo durante el mercado de fichajes de verano en curso.

El diario "Marca" señaló que el Chelsea ha demostrado ser el rey del mercado de fichajes actual, y con una diferencia abismal respecto al resto de clubes.

Ningún otro club ha gastado más que él. Mientras el club espera anunciar el fichaje de Pep Chavarría (Rayo Vallecano), llega el fichaje de Valentín Barco, que eleva el gasto total del equipo de Xabi Alonso en fichajes a 388,95 millones de euros, situándose el Tottenham en segunda posición con un gasto de 267 millones de euros.

El Chelsea pagó alrededor de 40 millones de euros al Estrasburgo por "El Colo". Esta cantidad se suma a los 138 millones de euros pagados por Morgan Rogers (Aston Villa), los 60,7 millones de euros por Maxence Lacroix (Crystal Palace), los 57 millones de euros por Marco Palestra (Atalanta), los 50 millones de euros por Geovany Quenda (Sporting de Lisboa), los 25 millones de euros por Emmanuel Emega, los 10 millones de euros por Diner (Corinthians), los 5,85 millones de euros por Danny Welbeck (Brighton) y los 2,4 millones de euros por Dastan Satpayev (Kairat).

El internacional argentino de 22 años firmó un contrato hasta el año 2033, y en la liga francesa pasó de la posición de lateral izquierdo y extremo izquierdo a la de centrocampista polivalente bajo la dirección de Liam Rosenior, exjugador del Chelsea.

Durante su etapa en el Stade de la Meinau, disputó 58 partidos, marcó tres goles, dio 11 asistencias y recibió 11 tarjetas amarillas, como consecuencia de su fogoso estilo de juego.