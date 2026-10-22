Diversos informes periodísticos revelaron los detalles de la oferta que presentó el Al-Shabab a su estrella Humam Al-Hamami para conservar sus servicios ante las tentaciones del vecino y rival tradicional, el Al-Hilal.

Informes de prensa habían revelado el deseo del Al-Hilal de fichar a Humam Al-Hamami durante el próximo periodo, tras el destacado nivel que ofreció con la selección de Arabia Saudita en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27".

Los canales "Thmanyah", que retransmiten la Roshn Saudi League, afirmaron que el Al-Shabab ofreció a los agentes del jugador saudí un salario enorme, superior a los 10 millones de riales por temporada, con el fin de la renovación.

Los canales aclararon que esta oferta se produjo antes de la celebración del torneo del Golfo, que Al-Hamami no la aceptó en su momento y que hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto.

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Según los canales saudíes, el contrato del futbolista de 22 años con el Al-Shabab finaliza el próximo agosto, lo que le deja a solo dos meses de entrar en el periodo libre que le permitiría firmar por cualquier club de forma gratuita.

Al-Hamami logró ofrecer un nivel destacado en la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27", marcó un gol en el partido final ante los Emiratos Árabes Unidos e incluso obtuvo el premio al mejor jugador del torneo.

Desde entonces, el nombre del hábil extremo se ha vinculado a un traspaso al Al-Hilal durante el próximo periodo, con noticias sobre los últimos intentos del Al-Shabab por renovar su contrato y mantenerlo en las filas del equipo.

Cabe recordar que Al-Hamami disputó 8 partidos con el Al-Shabab desde el inicio de la presente temporada, en los que marcó un único gol, sin dar ninguna asistencia, aunque está ausente desde el final del torneo del Golfo a causa de una lesión.