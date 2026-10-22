El marroquí Abde Ezzalzouli, estrella del Real Betis español, compartió el primer puesto de la lista de los jugadores que más remataron durante la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, tras participar en la victoria ante el Feyenoord neerlandés (1-0) en el estadio de La Cartuja, la tarde del pasado miércoles.

Ezzalzouli realizó 8 remates ante el Feyenoord, igualado con el guineano Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, que se enfrentó al Qarabag azerbaiyano.

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Según la estadística publicada por la red "Squawka", Ezzalzouli se situó en el primer puesto igualado con Guirassy, por delante del argentino Emiliano Buendía, jugador del Aston Villa, y del escocés Scott McTominay, estrella del Nápoles, que realizaron 7 remates cada uno.

La lista también incluyó a Luis Suárez, jugador del Sporting de Lisboa, con 6 remates, mientras que Donyell Malen, Fabián Ruiz, Alexis Mac Allister y Rayan Cherki realizaron 5 remates cada uno, y Florian Wirtz se situó en el décimo puesto con 4 remates.

Por su parte, Guirassy marcó dos goles durante la victoria del Borussia Dortmund ante su anfitrión el Qarabag azerbaiyano por (2-1), con lo que el delantero guineano continúa su brillante racha en la competición; pues ningún jugador ha marcado un mayor número de dobletes que los conseguidos por Guirassy desde el inicio de la temporada 2024-2025 en la Liga de Campeones de Europa, donde lo ha logrado en dos ocasiones.



