Diez años después de insultar a Laurent Blanc, su exentrenador en el París Saint-Germain, durante una transmisión en directo en la aplicación "Periscope", el lateral derecho marfileño Serge Aurier ofreció una disculpa de dudosa sinceridad, dentro de un sketch satírico preparado por el canal francés "Canal+".

Aurier, de 33 años, apareció en el programa "El Inspector Mathoux", presentado por Hervé Mathoux, donde fue animado a ofrecer una disculpa "más sincera" a su exentrenador, pese a que afirmó al inicio de la conversación: "No puedo fingir…".

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El caso se remonta a la temporada 2015-2016, cuando Aurier atacó a su entrenador y a algunos de sus compañeros, y describió a Blanc diciendo: "Es un afeminado", una expresión que provocó una crisis dentro del París Saint-Germain.

Aurier justificó lo ocurrido entonces en declaraciones a "RMC Sport", diciendo: "Si observan bien el vídeo, estoy en pleno delirio. Son preguntas a las que ni siquiera presto atención mientras respondo, porque en la aplicación hay mucha gente y era para reír. Después, hoy, me doy cuenta de que fue realmente una gran estupidez, porque la cosa es grave".

El jugador fue apartado del equipo durante dos meses, mientras que Blanc sintió amargura por la falta de apoyo de la directiva hacia él, ya que el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, visitó a Aurier en el filial apenas un mes después de estallar la crisis.

Una disculpa con cebolla y gotas para los ojos

Una década completa después, y en un momento en que Aurier se ha convertido en entrenador de un equipo sub-15 en el club del Lens, aprovechó su aparición en "Canal+" para ofrecer su disculpa a Blanc, aunque parece que fue el canal quien lo empujó a hacerlo.

Aurier recurrió a la cebolla, a las gotas para los ojos y a una triste música de piano, y leyó un mensaje escrito en unas hojas dirigidas a su exentrenador: "Querido Laurent, si supieras cuánto me arrepiento. Han pasado diez años y no dejo de pensar en ti. No decía en serio ni una sola palabra. Hablemos ante una taza de café. Yo te invito, e insisto. Por favor, míster, perdóname".

La sinceridad de la disculpa de Aurier sigue en entredicho, después de que él mismo afirmara que no podía fingir, mientras se espera una posible respuesta de Blanc, exseleccionador de la selección de Francia.



