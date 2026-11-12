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El FC Barcelona conoce ahora la cantidad que tendrá que pagar si quiere hacerse con los servicios de Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas.

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El diario Sport informó de que Tresoldi es uno de los grandes descubrimientos del fútbol europeo, pues el jugador se ha convertido en uno de los nombres más solicitados en el mercado de fichajes, lo que ha llevado al club belga a elevar sus exigencias económicas de forma considerable.

Según informó el periodista italiano especializado en noticias de fichajes, Nicolò Schira, el importe económico que se pide por desprenderse de Tresoldi oscila actualmente entre los 60 y los 70 millones de euros.

Esta cifra representa un incremento considerable en comparación con las estimaciones iniciales, que se situaban entre los 35 y los 40 millones de euros.

El destacado nivel que ofrece Tresoldi, de 22 años, ha contribuido al aumento de su valor de mercado, mientras que el Club Brujas es consciente de que posee un activo valioso que atrae el interés de los grandes clubes europeos.

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El Barcelona es uno de los clubes que sigue de cerca la evolución del jugador, pero no es el único en la carrera por su fichaje.

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Según Schira, el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Milan también han mostrado su interés por el delantero. Así, los próximos meses podrían presenciar una fuerte competencia entre cuatro grandes clubes por cerrar la operación.

En Italia, el Milan aparece como uno de los más interesados en acelerar las negociaciones para completar el fichaje de Tresoldi.

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El diario La Gazzetta dello Sport asegura que el club italiano estudia la posibilidad de incorporar al jugador el próximo mes de enero, si bien las exigencias económicas del Club Brujas dificultan enormemente cualquier movimiento inmediato.

El club belga ya demostró durante el pasado mercado de fichajes de verano que no tiene intención de desprenderse de Tresoldi con facilidad. Según la prensa italiana, la Roma presentó una oferta de 35 millones de euros, pero el Club Brujas la rechazó.

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Pero hay un factor decisivo, y es que Tresoldi prefiere vivir una experiencia en Italia durante unos años, y nunca ha ocultado su preferencia por el Milan, pese a que el club italiano no podrá satisfacer las exigencias económicas que se plantean actualmente.

No obstante, el mensaje que llega desde Bélgica es totalmente claro. Según recogió el diario belga Het Laatste Nieuws, el Club Brujas considera que Tresoldi no está en venta durante el mercado invernal, y no contempla permitir su salida en enero, aunque reciba una oferta económica descomunal.

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La situación cambiará a partir de junio de 2027, momento en el que el club belga estará dispuesto a estudiar la posibilidad de vender al jugador, siempre que reciba una oferta que satisfaga sus elevadas exigencias económicas.

Por tanto, la cifra de entre 60 y 70 millones de euros constituirá el punto de partida de cualquier posible negociación durante el mercado de fichajes de verano.

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El Barcelona deberá tomar una decisión sobre entrar en la carrera por el fichaje del jugador, cuyo valor económico amenaza con ser mucho más alto a medida que se intensifique la competencia.

El Club Brujas es muy consciente de que no está obligado a vender a Tresoldi en este momento, y de que la competencia entre los grandes clubes europeos podría jugar a su favor.