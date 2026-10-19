Todas las miradas se dirigen a un grupo de jóvenes talentos con el arranque de la séptima jornada de la Liga Joy de Élite Sub-21, en un torneo que sigue aportando nombres prometedores que buscan demostrar sus cualidades y captar la atención de los cuerpos técnicos de los primeros equipos.

Entre un delantero con olfato goleador, un centrocampista hábil para generar ocasiones y futbolistas que destacan por su velocidad y habilidad individual, sobresalen cinco nombres que merecen seguimiento durante la nueva jornada.

Luay Al Obaidi: el talento del Al Hilal bajo la lupa

Luay Al Obaidi, delantero del Al Hilal, encabeza la lista de los nombres más esperados, después de ofrecer actuaciones destacadas con la camiseta del equipo en la Liga Joy de Élite, gracias a sus movimientos inteligentes a espaldas de los defensas y a su capacidad para aprovechar los espacios y llegar a la portería.

El jugador llamó la atención al marcar cuatro goles en los enfrentamientos ante el Neom y el Al Jabalain, y reforzó su presencia al incorporarse a la selección de Arabia Saudí Sub-20, marcando durante la concentración de Uzbekistán frente a las selecciones de Rusia y Uzbekistán.

Informes de prensa señalan que su talento despierta el interés de clubes europeos, entre ellos el Borussia Dortmund, lo que añade aún más focos a sus próximas participaciones.

Abdullah Al Dossari: la pequeña joya del Al Ahli

Destaca también Abdullah Al Dossari, jugador del Al Ahli nacido en 2009, como uno de los nombres que merecen seguimiento, después de ofrecer una actuación llamativa ante el Al Wehda, aprovechando su velocidad para moverse entre líneas y su capacidad para penetrar la defensa, ya sea por el centro o por las bandas.

Al Dossari logró contribuir de manera efectiva en los dos goles de su equipo durante el enfrentamiento, tras iniciar la jugada que desembocó en el primer tanto y asistir en el segundo, además de estar cerca de marcar en un mano a mano con el guardameta. La variedad de sus funciones ofensivas le brinda al Al Ahli una opción prometedora sobre la que construir en la próxima etapa.

Suhaib Al Hosawi: el arma polivalente del Al Ittihad

En cuanto a Suhaib Al Hosawi, jugador del Al Ittihad, posee un conjunto de características que lo convierten en un elemento importante dentro del sistema ofensivo del equipo, ya que puede moverse en el centro del campo desde la banda derecha, además de desempeñar funciones de extremo y de creador de juego.

El jugador dejó una pincelada técnica destacada durante el enfrentamiento ante el Al Khulood, cuando envió un pase filtrado preciso que contribuyó a que Ammar Al Ghamdi llegara a la portería y marcara el gol. Junto a su buena visión de juego, Al Hosawi destaca por su capacidad para penetrar espacios, regatear y disparar, elementos que podrían ayudar al Al Ittihad a seguir compitiendo durante la séptima jornada.

Hassan Idris: la esperanza del Al Hazem para recuperar el brillo

El Al Hazem espera que Hassan Idris continúe aportando en el plano ofensivo, después de volver a marcar en la sexta jornada, pese a la derrota de su equipo ante el Damac.

El jugador cuenta con una experiencia llamativa en la pasada edición del torneo, pues fue uno de los elementos más destacados del Al Hazem durante la final ante el Al Fateh, que terminó con la victoria de su equipo y su coronación con el título.

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Sus principales puntos fuertes residen en los duelos individuales y en la rapidez para tomar decisiones dentro del área, además de poseer disparos potentes y capacidad para aprovechar los errores de los defensas. Con la necesidad del campeón de mejorar sus resultados, crece la importancia del papel que se espera de Idris en las próximas jornadas.

Hamza Salem: el delantero del Al Wehda en busca de la definición

En el Al Wehda, las miradas se centran en el delantero Hamza Salem, que mostró indicios positivos en el enfrentamiento ante el Al Ahli, después de marcar un gol que devolvió a su equipo al partido, aprovechando la rapidez de su seguimiento al rechace del poste.

Su influencia no se limitó al gol, sino que generó una ocasión peligrosa en el tiempo de descuento, con un potente disparo de volea que se estrelló en el travesaño tras la intervención del portero del Al Ahli.

Salem destaca por su buena colocación dentro del área y su capacidad para resolver con rapidez los rechaces, lo que lo convierte en uno de los elementos capaces de marcar la diferencia si dispone de los espacios y las ocasiones adecuadas en la séptima jornada.



