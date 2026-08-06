El Chelsea se ha mostrado dispuesto a vender a 11 jugadores durante el actual mercado de fichajes de verano, aunque por otro lado continúa reforzando su plantilla, y recientemente cerró el fichaje de Jordan Henderson, que se convierte en la octava incorporación estival del club.

Los últimos meses han sido de intensa actividad para el nuevo entrenador Xabi Alonso, ya que el Chelsea llevó a cabo un enorme fichaje por valor de 117 millones de libras esterlinas para incorporar a Morgan Rogers, y poco después sumó al defensa del Crystal Palace Maxence Lacroix.

En los primeros días de agosto, la contratación de Danny Welbeck supuso una excepción a la política de fichajes habitual del club, centrada en jugadores jóvenes, algo que se confirmó posteriormente con la llegada de Henderson.

El internacional argentino y polivalente jugador Valentín Barco refuerza al conjunto londinense al incorporarse desde el Estrasburgo, y la lista de nuevos jugadores se completa con las llegadas de Geovany Quenda, Marc Ballestra y Emmanuel Emega.

La campaña de fichajes emprendida por el Chelsea podría contribuir a que el nuevo entrenador Alonso saque al equipo de su decepcionante situación tras haber ocupado el décimo puesto la pasada temporada, pero también dejará al equipo con una plantilla sobredimensionada.

El diario "Mirror" informó, citando a "The Athletic", que hasta 11 jugadores del Chelsea podrían salir de forma definitiva antes del cierre del mercado, con la posibilidad de que la cantidad recuperada alcance cerca de 500 millones de libras esterlinas.

El Chelsea necesita deshacerse de algunos defensas tras el fichaje de Lacroix, ya que Alonso declaró que prefiere tener solo "cuatro o cinco" defensas en su plantilla.

Trevoh Chalobah está cerca de fichar por el Como por 31 millones de libras esterlinas, pero no es el único defensa que podría abandonar Stamford Bridge.

Se dice que Axel Disasi, que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el West Ham United, podría marcharse por 25 millones de libras esterlinas, mientras que el valor de Benoît Badiashile se estima en 30 millones de libras esterlinas. Además, el lateral Malo Gusto no es considerado un jugador titular y su precio se cifra en 75 millones de libras esterlinas.

En el centro del campo, el nombre de Enzo Fernández ha estado ligado constantemente a una salida del club; sin embargo, el Chelsea pedirá 120 millones de libras esterlinas por su estrella, que se incorporó procedente del Benfica por 106 millones de libras esterlinas en enero de 2023.

Al igual que con Fernández y Gusto, el Chelsea valora las aportaciones de Pedro Neto, pero se dice que el extremo no está exento de ser sacrificado, y el nombre del internacional portugués ha estado ligado a un posible traspaso por valor de 70 millones de libras esterlinas del Chelsea.

Y en el ataque, se espera que la llegada de Welbeck al Chelsea empuje al club a vender a varios delanteros.

Liam Delap se considera uno de los jugadores con más posibilidades de salir tras su decepcionante primera temporada, pero el club buscará, aun así, obtener beneficios de los 30 millones de libras esterlinas que pagó al Ipswich Town el verano pasado.

El valor de Nicolas Jackson asciende a 65 millones de libras esterlinas, y ha atraído el interés del Aston Villa después de pasar la temporada pasada cedido en el Bayern Munich. Asimismo, el precio del joven delantero Marc Guiu es de 25 millones de libras esterlinas tras haber disputado 13 partidos con el Chelsea la temporada pasada.

Entretanto, se dice que Emega, cuyo valor se estima en 20 millones de libras esterlinas según el portal Transfermarkt, ya afronta una situación incierta en el club tras su llegada desde el Estrasburgo.

De igual modo, el Chelsea buscará vender de forma definitiva a David Datro Fofana, cuyo valor asciende a 3 millones de libras esterlinas.

De este modo, el total de las tarifas potenciales de los once jugadores del Chelsea alcanza los 494 millones de libras esterlinas, con la posibilidad de que algunos jugadores salgan por cantidades mayores.