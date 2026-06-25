Con 11 goles encajados, Túnez tiene la peor defensa del Mundial 2026

La selección de Túnez mostró de nuevo su colapso defensivo en el Mundial 2026 al encajar dos goles en los primeros siete minutos ante Holanda, en la tercera jornada de la fase de grupos. Ya ha recibido 11 tantos y es la defensa más débil del torneo.

Las «Águilas de Cartago» iniciaron con una derrota 5-1 ante Suecia y luego perdieron 4-0 contra Japón, contra Holanda encajó dos tantos tempraneros: uno en propia puerta de Elías Al-Sakhi y otro de Brian Proby, llegando así a 11 goles recibidos en tres encuentros.

Y el marcador podría empeorar, pues el encuentro ante Holanda apenas inicia y los neerlandeses mantienen su presión.

Curaçao, con 9 tantos recibidos, es la segunda peor defensa, mientras que Suecia y Catar, con 7 cada una, le siguen. La diferencia con Túnez evidencia su crisis defensiva.

Túnez, ya eliminado, podría cerrar el torneo con uno de los peores registros defensivos de la historia.





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