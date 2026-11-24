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PSV y Feyenoord ya saben cuántos puntos necesitan para alcanzar la ronda de play-offs de la Champions League. Según Football Rankings, 10 puntos bastan para acabar entre los 24 primeros clubes. El PSV necesita seis puntos más, mientras que el Feyenoord debe sumar siete. A ambos clubes neerlandeses les quedan cuatro partidos de la fase de liga.

Los equipos que acaben entre el primer y el octavo puesto se clasifican directamente para octavos de final. Los que terminen entre el noveno y el 24.º disputan una ronda de play-offs. Paris Saint-Germain, Real Madrid y Arsenal ya se han asegurado un puesto en la fase eliminatoria tras cuatro jornadas, según escribe Football Rankings en X. Después de la quinta jornada, varios clubes podrían unirse a ese trío.

¿Cuál es la situación del PSV?

El PSV ocupa actualmente el 24.º puesto, con cuatro puntos y una diferencia de goles de -1. El equipo de Peter Bosz está, por tanto, justo por encima de la línea de corte. Sin embargo, el margen es muy estrecho: el Bodø/Glimt, 25.º, también tiene cuatro puntos.

El conjunto de Eindhoven visita este martes por la noche al Real Madrid, segundo con 12 puntos. Después le esperan otros tres partidos: en casa contra el Atlético de Madrid (9 de diciembre), a domicilio contra el Viking FK (20 de enero) y en casa contra el VfB Stuttgart (27 de enero).

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El PSV sumó sus cuatro puntos gracias a un empate contra el Shakhtar Donetsk (1-1) y una victoria ante el FC Porto (0-1). También perdió frente al RB Leipzig (1-0) y el Club Brujas (1-2). Con dos victorias en los partidos restantes, el equipo de Bosz alcanzaría los 10 puntos.

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¿Qué debe hacer el Feyenoord para alcanzar la ronda de play-offs?

El Feyenoord parte de una situación bastante peor, con tres puntos. El equipo de Róterdam ocupa el 32.º puesto y tiene una diferencia de goles de -7. El conjunto dirigido por Giovanni van Bronckhorst debe sumar al menos siete puntos más para asegurarse un puesto en la ronda de play-offs de la Champions League.

Este martes por la noche, el Feyenoord recibe en De Kuip al FC Porto, que ocupa el 26.º puesto con tres puntos. Una victoria permitiría al equipo de Róterdam dar un paso importante frente a un rival directo.

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Tras el duelo contra el Porto, le esperan dos partidos fuera de casa ante el Viking FK (8 de diciembre) y el Galatasaray (19 de enero), antes de recibir al RB Leipzig en De Kuip el 27 de enero.

El Feyenoord comenzó la fase de liga con una derrota ante el Barcelona (5-1), pero se recuperó con una victoria frente al Como (3-2). Después perdió contra el Real Betis (1-0) y el Inter (0-3). Para alcanzar los 10 puntos, el equipo de Róterdam necesita al menos dos victorias y un empate.