Comunicado oficial: la FIFA responde al escándalo del salario secreto de Infantino

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se encuentra de nuevo en el centro de una amplia polémica tras el reciente escándalo del salario adicional.

Según una investigación publicada por el diario británico "The Times" el lunes por la noche, se alega que el presidente de la FIFA habría recibido compensaciones adicionales de la empresa FWC2026 US Inc, la sociedad responsable de organizar el Mundial 2026 en Estados Unidos.

De acuerdo con documentos fiscales estadounidenses, esa cantidad ascendió a 1,76 millones de dólares estadounidenses en 2024, es decir, cerca de 1,5 millones de euros, al margen de los ingresos que la FIFA ya había declarado previamente.

La revelación plantea interrogantes sobre la transparencia financiera de la FIFA y sobre la remuneración real de su presidente.

La FIFA respondió con rapidez a estas acusaciones, negando cualquier irregularidad. El organismo asegura que cumple íntegramente con todas sus obligaciones de información y rechaza cualquier vulneración de sus estatutos.

En un comunicado emitido por el órgano administrativo este martes se señala: "La FIFA no paga un segundo salario a su presidente y cumple con todos los requisitos de información relativos a las compensaciones. La compensación anual del presidente de la FIFA, así como el resto de los beneficios contractuales, es fijada por el subcomité independiente de compensaciones".

El comunicado añadió, según informó el diario británico "Telegraph": "La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) rechaza de forma contundente cualquier afirmación de que no ha revelado información financiera y de que ha infringido la normativa de la FIFA. Las cuentas de la FIFA están sometidas a una auditoría independiente y todas las declaraciones cumplen con la normativa fiscal de Suiza, Estados Unidos y otros países".

El consejo rector indicó que "está plenamente centrado en la reunión del Consejo de la FIFA del jueves y espera mantener conversaciones con sus miembros para seguir desarrollando el juego después de haber celebrado el Mundial de fútbol más exitoso de la historia".



