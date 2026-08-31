Comunicado oficial: la Federación Egipcia revela los detalles de la conversación entre Mohamed Marouf y Wael Gomaa en el partido entre Al-Ahly y Zed

La Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial con el que zanjó la polémica en torno al incidente controvertido del último partido entre Al Ahly y Zed en la Liga Egipcia.

Se habían difundido informaciones que apuntaban a que el árbitro Mohamed Maarouf había dicho a Wael Gomaa, director deportivo del Al Ahly, que era necesario retirar a Ali Mahmoud, porque no podría protegerlo de la expulsión.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

La Federación Egipcia señaló en su comunicado de hoy: "El comité principal de árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol siguió lo que se difundió durante las últimas horas sobre el incidente entre el árbitro Mohamed Maarouf y Wael Gomaa, director deportivo del club Al Ahly, durante el partido entre Al Ahly y Zed, así como las acusaciones que se plantearon en relación con el jugador Ali Mahmoud".

Y añadió: "El comité de árbitros confirma que celebró una reunión para analizar el incidente y escuchó de forma completa las grabaciones de la sala de la tecnología del árbitro asistente de vídeo (VAR), para conocer la verdad de lo ocurrido durante el incidente".

Y prosiguió: "Tras revisar las grabaciones y escucharlas, al comité de árbitros no le quedó acreditado que el árbitro Mohamed Maarouf hubiera hablado con Wael Gomaa sobre el jugador Ali Mahmoud, sino que la conversación versó sobre la reclamación del club Al Ahly por una falta, a la que se opuso el director deportivo (Wael Gomaa), y la respuesta del árbitro Mohamed Maarouf fue que no había falta y que había sido revisada por el árbitro del VAR; en el diálogo no hay ninguna mención en la que se solicitara al árbitro que retirara al jugador para protegerlo, tal como se planteó en los medios".

La Federación agregó en su comunicado: "El comité de árbitros expresa su más sincero agradecimiento al Consejo Superior de Medios de Comunicación por citar al representante legal del canal a la sesión de audiencia a causa de esta infracción, y el comité elogia la decisión anticipatoria del Consejo, que refleja su empeño en regular el escenario mediático y en preservar los valores profesionales, subrayando que el comité estaba a punto de recurrir al Consejo para adoptar lo necesario respecto al incidente, pero la decisión llegó con rapidez, algo que el comité valora y elogia".

Y apuntó: "El comité reafirma su pleno empeño en tratar todos los incidentes y observaciones relacionados con el arbitraje con total transparencia y objetividad, con el compromiso de verificar los hechos antes de emitir cualquier juicio o difundir informaciones inexactas".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y concluyó: "El comité de árbitros insta a todos los integrantes del sistema deportivo, los medios de comunicación y la afición a apoyar al arbitraje egipcio y a procurar no dejarse llevar por los rumores y las noticias no verificadas, por el impacto negativo que ello tiene en el sistema del fútbol egipcio".







