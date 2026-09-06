Comunicado oficial: Infantino zanja la polémica sobre su candidatura en las elecciones de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) confirmó que su presidente, Gianni Infantino, se presentará a la reelección el próximo mes de marzo.

Infantino, que ocupa este cargo desde 2016, afronta una presión creciente tras la cancelación de sus planes para vender participaciones en las competiciones de la FIFA a empresas de inversión privada.

El lucrativo plan de Infantino desató una ola de indignación a nivel mundial, hasta el punto de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo.

Según un comunicado emitido por la FIFA: "Infantino anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027".

El comunicado añadió: "Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección".

Es la primera vez que la FIFA anuncia que Infantino pretende presentarse a un cuarto mandato desde el inicio del escándalo que siguió a la Copa del Mundo en verano.

La FIFA acusó esta semana a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol de lanzar una "campaña de difamación contra él y su liderazgo", en el marco del recurso sobre los procedimientos legales relacionados con el plan de Infantino.

La UEFA había presentado la semana pasada documentos legales en Estados Unidos en los que reclamaba la revelación de pruebas y documentos de la FIFA, advirtiendo de la posibilidad de presentar una denuncia penal en Suiza.

La cadena "BBC Sport" supo que la UEFA confía en poder encontrar un candidato para competir con Infantino.

Cualquier candidato debe obtener el apoyo de al menos 106 federaciones de entre las 211 federaciones miembros de la FIFA.

La UEFA descartó la idea de intentar forzar una moción de censura.

La aprobación de esta propuesta requiere el visto bueno de tres cuartas partes de los miembros, es decir, 159 votos, mediante una modificación de los estatutos básicos de la FIFA, algo que se considera poco realista.

Hasta ahora no se ha nombrado a ningún otro candidato para competir con Infantino, aunque el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, se considera una opción seria.

Las solicitudes de candidatura deben presentarse como máximo el 18 de noviembre.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"