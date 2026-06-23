Comunicado oficial: El Real Madrid anuncia su victoria judicial frente a La Liga

El Real Madrid confirmó este martes su victoria en el litigio contra La Liga.

El club emitió un comunicado en su web: «El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las resoluciones del presidente de La Liga, que impidieron a nuestro club participar en varias reuniones del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales en 2022».

El 10 de abril de 2026 la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Liga y confirmó que esas resoluciones vulneraban los derechos de participación del club y se habían adoptado sin seguir los procedimientos legales.

Pese a ello, La Liga solicitó la anulación de la sentencia, ya firme, y el Tribunal Supremo rechazó esa petición.

Esta nueva resolución confirma la validez de la postura del Real Madrid y pone fin a los intentos de la Liga de impugnar resoluciones contrarias a la ley.

Finalmente, el club manifiesta su satisfacción por una resolución que reafirma la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los clubes.