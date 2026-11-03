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Hussein Hamdy
Traducido por

Comunicado oficial de los dos grandes del clásico: una muerte conmociona al Real Madrid y al Barcelona

J. de Miguel
Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
España
Andorra

Palabras tristes que reflejan la magnitud de la tragedia

El Real Madrid y el Barcelona anunciaron su apoyo a la familia de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que falleció este martes.

El Tenerife había anunciado la muerte de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol.

El Tenerife dijo al inicio de su mensaje: "Estamos destrozados por el dolor, se nos ha hecho un nudo en la garganta por la conmoción y no podemos creer que esto sea real".

Y añadió el Tenerife: "No hay palabras de consuelo, no hay nada que pueda aliviar este sentimiento lleno de tristeza. Estamos al lado de su familia desconsolada y de sus seres queridos, y junto a todos los miembros de la familia del Tenerife que hoy lloran este cruel final".

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El Barcelona se pronunció al respecto, a través de una publicación en la red "X", diciendo: "En el Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife. Todo nuestro apoyo y nuestro pésame a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

En el mismo sentido, el Real Madrid escribió, en su página oficial: "El club, su presidente y su junta directiva expresan su más sentido pésame y condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, que se ha marchado a los 30 años. El club expresa su profundo pesar y su solidaridad con su familia, sus compañeros, su club y todos sus seres queridos en estos difíciles momentos. Descanse en paz".

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