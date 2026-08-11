Comunicado oficial: beIN SPORTS aclara su postura sobre los partidos de Mohamed Salah

En un movimiento que ha dado un vuelco a todos los pronósticos en el mercado de fichajes, el club Trabzonspor ha cerrado una operación de gran calibre con la contratación de la estrella internacional egipcia Mohamed Salah, procedente del Liverpool, con un contrato que se extiende hasta el año 2028, tras una pugna relámpago en la que todas las candidaturas apuntaban a favor de su rival, el Besiktas.

La operación, anunciada oficialmente por el club turco, pone fin a una trayectoria legendaria de Salah en los campos ingleses y abre un capítulo nuevo y apasionante en su carrera bajo la dirección del entrenador Fatih Tekke.

El Trabzonspor se prepara para un arranque potente en la nueva temporada 2026/2027, en la que inaugura su recorrido con un enfrentamiento ante el Kasimpasa el próximo sábado 15 de agosto.

El Trabzonspor, bajo la dirección del entrenador Fatih Tekke, disputa su primer partido en la liga turca dentro de las competiciones de la nueva temporada 2026/2027.

El Trabzonspor inaugura su recorrido en la temporada de la liga turca con un enfrentamiento ante el Kasimpasa, el próximo sábado 15 de agosto.

La cadena de canales beIN Sports anunció que emitirá los partidos más importantes de la estrella internacional egipcia Mohamed Salah, junto a su equipo el Trabzonspor, en la liga turca, además de en sus distintas plataformas digitales.

La cadena catarí publicó, a través de su cuenta en la red social X: "beIN tiene la intención de emitir los partidos más importantes de Mohamed Salah junto al Trabzonspor en la Superliga turca de fútbol en directo y en exclusiva a través de su red de canales, además de en su plataforma digital líder TOD by beIN a partir del 15 del mes en curso".