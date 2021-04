Comunicado del Valencia tras el escándalo con Diakhaby: "Los jugadores, forzados a jugar"

"Mouctar Diakhaby se ha convertido hoy en otra víctima del racismo en el fútbol", asegura el escrito de la entidad de Mestalla.

El Valencia ha emitido este domingo un comunicado oficial en el que detalla cómo han sido los hechos que llevaron a la plantilla del club de Mestalla a abandonar el partido contra el Cádiz, en primera instancia, y a volver al césped minutos después, en segunda instancia.

Este domingo se ha vivido una histórica en el Ramón de Carranza, donde el Valencia se ha ido del campo de juego por un posible insulto racista de Juan Cala a Diakhaby. Los jugadores del conjunto Che han abandonado el césped sobre los 30 minutos de la primera parte, aunque volvieron un cuarto de hora después.

Así reza el comunicado del Valencia:

1. Mouctar Diakhaby se ha convertido hoy en otra víctima del racismo en el fútbol.

2. Después de sufrir un intolerable insulto racista, todavía ha visto la tarjeta amarilla por protestar.

3. Estamos orgullosos del apoyo que ha recibido Diakhaby por parte de sus compañeros y de la decisión de abandonar en bloque el terreno de juego.

4. Confiamos en que se investigue este suceso.

5. Para nuestra decepción, no se tomó ninguna decisión.

6. El Club en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped. El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego.

7. Diakhaby ha pedido a sus compañeros volver a salir al terreno de juego y luchar. Sus compañeros han respetado su voluntad.

8. Lo que ha sucedido hoy no debería volver a ocurrir jamás en el fútbol.

9. El Valencia CF está en contra del racismo y manifiesta su total apoyo a Diakhaby. Hoy es un día triste para nuestro deporte.

10. Lo que hoy hemos perdido no es un partido, hoy se ha perdido el respeto y el espíritu del fútbol y el deporte.

El presunto insulto de Cala a Diakhaby

El lamentable episodio tuvo lugar después de que Cala y Diakhaby sostuvieran una discusión luego de una acción del encuentro. Lo más llamativo ha sido que, inmediatamente, el futbolista del Valencia se ha 'olvidado' del partido y ha seguido discutiendo con Cala a pesar de que el balón ya estaba en juego y cerca de su zona de influencia. Varios jugadores del Cádiz y del Valencia tuvieron que sujetar a un Diakhaby, que, notoriamente molesto, perseguía al autor del tanto de los locales.

Lío tremendo.



El Valencia abandona el terreno de juego. Tremendo enfado de Diakhaby. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/V1Rj7IS8us — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 4, 2021

Quince minutos después, el Valencia volvió a saltar al terreno de juego y el partido se reanudó pero sin Diakhaby, que dejó su lugar a Hugo Guillamón. Por el lado del Cádiz, sí que ha saltado al terreno de juego Cala, el otro triste protagonista del incidente, que ha sido reemplazado en el descanso por Marcos Mauro.

En su cuenta oficial de Twitter, el Valencia ha explicado por qué sus jugadores volvieron al césped. "El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el Valencia en todas sus formas. No al racismo", comunicaron desde la entidad de Mestalla.

El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas.



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢 #JuntsAnemAMUNT #AllToPlayFor — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Comunicado del Cádiz en contra del racismo

‼️ Comunicado oficial del Cádiz Club de Fútbol https://t.co/H681miaio8 pic.twitter.com/zJaYQ1ednR — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 4, 2021

Así reza el comunicado del Cádiz emitido poco casi una hora después de finalizado el encuentro:

"El Cádiz Club de Fútbol ante los hechos acontecidos en el encuentro ante el Valencia Club de Fútbol, quiere realizar las siguientes consideraciones:

- Estamos en contra de cualquier situación de racismo o xenofobia, sea quien sea su autor, y trabajamos para su erradicación. Todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro equipo, deben pagar por ello.

- No dudamos de la honestidad de todos los integrantes de nuestra plantilla, que son firmes defensores de la lucha contra el racismo, cuya actitud siempre ha sido ejemplar en todos los encuentros que se han disputado.

El artículo sigue a continuación

- La entidad no puede entrar a valorar los lances propios del juego entre los jugadores, y siempre exigimos una actitud de respeto y responsabilidad ante los contrarios.

- Trabajamos y seguiremos trabajando para que en nuestro fútbol no existan, cualquier comportamiento xenófobo, con un ‘NO AL RACISMO’ con toda su contundencia".

Gayá: "Diakhaby está hundido"

"Nos ha dicho que le ha insultado de forma racista. Hemos salido a jugar porque nos han dicho que nos podrían quitar los 3 puntos y alguno más. Él nos pidió que saliéramos. Está hundido, un insulto muy feo... Estamos con él a muerte", dijo el lateral izquierdo del Valencia nada más acabar el partido.

Cervera cree en Juan Cala: "Dice que no lo insulta"

"Cala dice que en ningún momento insulta al jugador. Yo creo al jugador que repite que no insulta al jugador (Diakhaby). Eso es lo que yo puedo contar", dijo el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera.

Javi Gracia: "Si no jugábamos, nos sancionaban"

"Nos han dicho que si no jugábamos tendríamos una sanción muy grave. Ha sido un insulto racista muy grave", dijo Javi Gracia, entrenador del Valencia, sobre el triste episodio con Diakhaby

El apoyo de Mangala

Eliaquim Mangala, compañero de Diakhaby en el Valencia, opinó desde su cuenta de Twitter y esgrimió: "Conozco bien a Diakhaby... no habría abandonado el partido sin una razón... El racismo no debe estar en el fútbol y en ningún otro lugar... pronto sabremos las razones.. Hasta que sepamos más : fuerza para ti hermano".