Desde hace meses el Real Madrid no ha competido al nivel que debía y han bajado los brazos antes de tiempo

El pasado martes Carlo Ancelotti acusó a su equipo de no tener "compromiso defensivo" tras la derrota por 4-2 ante el Girona. El equipo blanco jugó uno de los peores partidos de la temporada, sobre todo en la segunda mitad, y fue tremendamente vulnerable en defensa después de haber dejado la portería a cero en cinco de los seis encuentros anteriores.

Sin embargo, la sensación es que a este Real Madrid le ha faltado mucho compromiso con La Liga esta temporada. Tras el Clásico del Santiago Bernabéu, el cual tuvo lugar el 16 de octubre, en la jornada 9 de Liga, el equipo se relajó, pensando que "había hecho los deberes" antes del parón del Mundial. Alargó un poco más la racha pero en las jornadas previas a la cita de Qatar se dejó varios puntos que permitieron al Barça marcharse líder.

Había tiempo de sobra para solventar la situación, estaba claro, y para un equipo que ganó diez de los primeros once partidos de Liga, se debía confiar. Sin embargo, el Real Madrid en este 2023 ha sido un equipo tremendamente irregular en Liga, dándole todas las facilidades al Barcelona para que pudiera llevarse el título sin que se le ofreciera mucha resistencia. El cuadro de Ancelotti ha ganado únicamente el 50% de los partidos de Liga que ha disputado en este año (9 de 18), haciendo que la diferencia haya pasado de ser de cero a 14.

Intolerable. Absolutamente intolerable como el equipo comenzó a cometer errores y a dejar de ganar partidos para permitir al Barcelona llegar tremendamente tranquilo a este final de temporada en el que los culés se han dejado puntos en tres partidos ante un Real Madrid que no ha tenido compromiso alguno con La Liga desde hace meses. Las derrotas ante Villarreal, Girona y Real Sociedad evidencian que desde el Camp Nou, el equipo blanco bajó los brazos y que se ha centrado en la Copa y la Champions.

Si se ganan ambas competiciones, el nivel en La Liga se olvidará y nadie exigirá despachar responsabilidades. Pero como la cosa no salga bien... más de uno deberá dar explicaciones sobre lo ocurrido. Haber hecho los deberes ante el Chelsea y tener ahora los partidos más importantes de la temporada, no son excusa para haberse dejado ir de esta manera y con esta imagen tan mala en las segundas partes de Montilivi y del Reale Arena. No es profesional.