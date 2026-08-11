Complicaciones en el mercado del Arsenal: ¿lo salvará la estrella del Barcelona?

El mercado de fichajes ha entrado en sus fases decisivas, y el movimiento ha empezado a aumentar dentro del Barcelona, que actualmente se centra en reforzar sus filas con las operaciones de Rodri, Julián Álvarez y Cancelo, además de trabajar en la salida de algunos jugadores, algo necesario para liberar espacio en el tope salarial que permita ejecutar la ambiciosa planificación que lideran Deco y Hansi Flick.

El Barcelona ya había aceptado la marcha de Araújo, mientras espera cerrar el traspaso de Marc Casadó durante los próximos días por alrededor de 40 millones de euros.

Jules Koundé también es uno de los jugadores a los que el Barcelona podría abrir la puerta de salida en caso de que llegue una oferta económica adecuada.

Según el diario Sport, «el defensa francés se ha incorporado a los entrenamientos de preparación para la nueva temporada, pero el Arsenal vigila su situación de cerca. En caso de que Koundé muestre disposición a marcharse, el club londinense estaría dispuesto a moverse con fuerza, en su búsqueda de un defensa de primer nivel capaz de jugar como central y lateral al mismo tiempo».

La idea de fichar a Koundé gusta mucho a Mikel Arteta, pero hasta ahora no se ha producido ningún avance, sobre todo porque el jugador renovó su contrato con el Barcelona recientemente, y todos los indicios apuntan a su deseo de continuar en el club catalán.

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Una reunión con Flick determina el futuro de Koundé

No obstante, Koundé sigue a la espera de mantener una reunión con Hansi Flick, quien ya había dejado clara su postura a varios jugadores, entre ellos Araújo y Casadó, por lo que será necesario esperar el resultado de esa conversación.

Koundé se incorporó hoy a los entrenamientos, mientras que el futuro del jugador sigue abierto a más de una posibilidad. El Barcelona quiere realizar algunos cambios en su línea defensiva, pero la ejecución de este plan necesita generar un ingreso económico adicional, y ese ingreso podría llegar de la venta de Koundé.

Por su parte, el Arsenal se ha movido en el mercado de fichajes en busca de un defensa polivalente, capaz de desempeñar los roles de central y lateral derecho. Arteta concede una gran importancia a los jugadores versátiles, lo que hace que Koundé encaje perfectamente en su forma de jugar.

Además, el Arsenal comienza la nueva temporada en medio de evidentes problemas en la línea defensiva. William Saliba estará ausente por tiempo indefinido debido a problemas de espalda, mientras que Jurriën Timber padece problemas crónicos en la zona del muslo, lo que dificulta que participe de forma regular. Por ello, el Arsenal se encamina con seguridad a fichar a un nuevo defensa durante las próximas semanas.

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El dilema de Konsa

El Arsenal había fijado al defensa del Aston Villa Ezri Konsa como uno de sus objetivos principales en el mercado de fichajes, pero el club inglés pide más de 75 millones de euros para desprenderse del jugador, una cifra que el Arsenal considera elevada e inadecuada para el mercado de fichajes.

En caso de que se insista en esa cifra, Koundé se convertirá en una opción importante para el Arsenal, pero el club londinense necesitará primero convencer al jugador, sobre todo porque Flick ya no lo considera un elemento estratégico en su proyecto.

Y aunque Koundé fue un jugador importante en el Barcelona, su papel disminuyó durante la temporada pasada, y Flick se inclinaba por apostar por Eric García como titular en esa posición.

El Barcelona espera una oferta enorme para dejar salir a Koundé

El Barcelona vigila los acontecimientos en este momento, dispuesto a manejar cualquier escenario. El club estaría dispuesto a aceptar una oferta económica enorme por la venta de Koundé, con el objetivo de utilizar los ingresos para fichar a un defensa del más alto nivel.

En caso de que Koundé se marche, Flick tendrá opciones en el flanco izquierdo con Cancelo, cuyo traspaso al Barcelona es ya inminente, y Alejandro Baldé, mientras que en el flanco derecho el equipo cuenta con alternativas como Eric García y el joven jugador Xavi Espart, que goza de la evidente admiración del técnico alemán.

Por lo tanto, la última palabra la tendrá el propio Koundé, que está vinculado al Barcelona con un contrato hasta el año 2030, y que goza de un altísimo aprecio en la Premier League.

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