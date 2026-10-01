En el pódcast de su agencia de representación, "Spielmacher von 360Media", el técnico de 45 años explicó lo sucedido en torno a su salida del club de la primera división francesa después de apenas seis partidos oficiales. Esta se produjo de forma sumamente sorprendente, ya que Toppmöller había llevado primero al club a conquistar la Supercopa de Francia contra el campeón en serie Paris Saint-Germain y, poco antes de su destitución, logró una victoria a domicilio en la Champions League ante el Slavia Praga.

El ambiente dentro del club parecía intacto en ese momento. Según Toppmöller, el presidente Joseph Oughourlian llamó por teléfono al vestuario inmediatamente después del triunfo a domicilio para expresar su entusiasmo. A ojos de Toppmöller, entonces "todos estaban totalmente eufóricos" y el presidente estaba "increíblemente feliz, increíblemente orgulloso".

El punto de inflexión llegó en una conversación de dos horas, cuando el director deportivo Jean-Louis Leca y el director general Benjamin Parrot comunicaron al entrenador jefe que se pretendía una separación de su asistente de larga trayectoria, Nelson Morgado. La dirección consideraba que el asistente de 39 años era "demasiado exigente, demasiado ruidoso, choca con demasiada gente". Morgado era un "factor de perturbación" para el clima interno del cuerpo técnico.

Por ello, la cúpula del club puso a Toppmöller ante un ultimátum: o se separaba de su estrecho colaborador o el club acometería un cambio de personal en el puesto de entrenador jefe. El encuentro, no obstante, transcurrió de forma básicamente objetiva. Toppmöller afirmó: "La conversación fue muy armoniosa durante esas dos horas. Querían convencerme de que también sería mejor para mí y para todo el grupo".

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Para Toppmöller, sin embargo, renunciar a su asistente no estaba en discusión. "Si hubiera visto que se había producido una conducta extremadamente incorrecta, entonces por supuesto no lo habría podido tolerar. Pero simplemente no fue así", dijo, y rechazó la exigencia de la cúpula.

La consecuencia lógica fue el final inmediato de su etapa en Francia. El exentrenador del Frankfurt añadió: "Eso no se abandona así como así. Pero si hubiera tenido que traicionar mis valores, entonces acepto quedarme sin trabajo en ese momento". Y agregó: "Para mí no merecía la pena plantearme dejar caer a alguien que no había hecho nada extraordinario. Y por eso para mí es importante poder mirarme hoy al espejo, en lugar de estar al borde del campo".

La decisión también provocó incomprensión en la familia de Toppmöller. Su padre, Klaus Toppmöller, exdelantero de la Bundesliga y durante muchos años también entrenador, entre otros equipos, en Frankfurt, Bochum y Leverkusen, dijo sobre el despido de su hijo: "¿Es que ya no están bien de la cabeza?"

A pesar de dos ceses dentro de un mismo año natural, Toppmöller aspira a regresar pronto a los banquillos. Descarta una pausa prolongada: "No necesito ahora un año de descanso".