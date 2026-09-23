Según se desprende de los datos del proveedor estadístico OPTA, Wirtz figura entre la absoluta élite de la Premier League esta temporada en tres categorías: acciones de presión en campo rival, desmarques al espacio y pases que rompen líneas defensivas.

De hecho, es incluso el único jugador de la máxima categoría inglesa que se encuentra entre los diez primeros en las tres estadísticas. En desmarques al espacio (34) ocupa el primer puesto de toda la liga, mientras que en presión (181) y pases que rompen líneas defensivas (16) aparece en la séptima y la octava posición.

Las cifras sorprenden sobre todo porque Wirtz se ha visto recientemente expuesto a una ola de críticas. La leyenda del club Jamie Carragher, por ejemplo, emitió un juicio demoledor sobre el atacante alemán en su pódcast de Sky tras el partido de los Reds contra el AFC Bournemouth del pasado fin de semana (1-0).

Wirtz había sido incluido en el once inicial por el técnico del LFC, Andoni Iraola, ante los Cherries, pero apenas pudo dejar acciones destacables. Tras 71 minutos, el español lo sustituyó por el joven Trey Nyoni.

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¿Qué críticas recibió Florian Wirtz?

Carragher lamentó después que la actuación de Wirtz había vuelto a ser "realmente mala". "No hay absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Ha sido una de las peores actuaciones que le he visto con la camiseta del Liverpool". El exdefensa internacional inglés expresó además su preocupación de que los malos rendimientos no se deban solo a un simple bajón de forma.

"Creo que Wirtz, desde su llegada al Liverpool, no está simplemente en mala forma. Creo que lo que estamos viendo es exactamente lo que es. Y ya hace unos doce meses que me preocupaba", continuó Carragher desarrollando su reflexión.

Dietmar Hamann valoró la situación de forma similar. Este habló de que mientras tanto "también los ingleses se han dado cuenta de que parece que lo que ha pasado entre Liverpool y Wirtz ha sido un gran malentendido. Si esto sigue así, podría imaginar que en algún momento se tirará del freno de emergencia".

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¿Cuántos goles y asistencias aportó Florian Witz al Liverpool FC?

Los números puros no hablan necesariamente a favor del jugador de 23 años. Después de haberse integrado cada vez mejor en el equipo al final de la pasada temporada y de que por fin parecía haberse acoplado, en la campaña actual da la impresión de que el bloqueo ha regresado.

Entre todas las competiciones, Wirtz ha jugado hasta ahora seis partidos, en los que no ha podido registrar ningún gol propio y solo una asistencia. Su balance total con los Reds apenas es sensiblemente mejor: en 55 partidos oficiales suma siete goles y once asistencias.

En medio de todas las críticas, también hay respaldo. Su excompañero en el Liverpool Andy Robertson desveló en el pódcast 'Stick to Football' que el club tuvo que afrontar inmediatamente después de la llegada de Wirtz en el verano de 2025 la dura pérdida del trágicamente fallecido Diogo Jota. Eso, según el escocés, dificultó enormemente su integración en el equipo.

"Cuando hablo de los nuevos fichajes. Llegan a un nuevo club con el corazón roto. Por esos jugadores lo sentí muchísimo, porque llegaron por mucho dinero y necesitaron meses hasta poder acostumbrarse a todo. Ninguno de nosotros se ocupó del fútbol en ese tiempo, porque perdimos a una persona y a un amigo importante".

Wirtz llegó en el verano de 2025 a Anfield procedente del Bayer Leverkusen por la cifra récord de 125 millones de euros. En el Liverpool tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030.