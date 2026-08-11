Competitivo y diferente a los jugadores tradicionales: un análisis en profundidad de la personalidad de Rodri

Martí Perarnau, periodista y escritor especializado en fútbol profesional, y en particular en el Barcelona y en Pep Guardiola, habló en el programa "La Graderia del Palco" de Ràdio Catalunya para analizar la trayectoria de Rodri, la estrella del Manchester City, desde dos perspectivas: la deportiva y la personal.

Perarnau, que mantiene estrechas relaciones con el Manchester City, explicó, según recogió el sitio web de la emisora "Cadena SER", cómo el centrocampista tuvo que atravesar un largo proceso de adaptación al incorporarse al club inglés, y cómo, tras dos años de trabajo incansable en los aspectos técnico, táctico y psicológico, se convirtió en el jugador decisivo que conocemos hoy.

Al preguntarle si esperaba la sorpresa que se produjo en la historia del fichaje de Rodri, después de que estuviera cerca del Real Madrid y luego cambiara la situación y el Barcelona pasara a ser su primera opción, respondió: "Cuando se instaló la creencia de que Rodri se marcharía al Real Madrid, intenté comprobar si era cierto".

Y añadió: "Dio la casualidad de que pregunté un día en la boda de Dani Codina, entrenador del Barcelona que anteriormente había sido entrenador del Manchester City. Había personas del Barcelona, otras del City y muchas personas vinculadas a estos dos clubes. Aquel día me dijeron que las cosas, especialmente en lo relativo a Rodri, no iban como señalaba la prensa, sino de una manera completamente distinta. Así que, mientras los medios de comunicación interpretaban una cosa, el rumbo de Rodri en realidad iba en una dirección totalmente diferente".

Sobre la personalidad de Rodri, explicó: "Es una persona muy seria y un competidor feroz. Cuando se incorporó al Manchester City, se enfrentó a enormes dificultades. Era muy joven, tenía aproximadamente veintitrés años, y quizá no era consciente de la magnitud de las expectativas a las que se enfrentaría".

Y continuó: "Es fácil jugar en el Villarreal y brillar, pero es difícil jugar en el Manchester City, competir por la Premier League y todos los títulos ingleses, y entrenar con Pep Guardiola. Sufrió en los dos primeros años, y tuvo que trabajar duro para corregir los errores y los puntos débiles que los entrenadores detectaron en él".

Al preguntarle si es un jugador distinto del patrón habitual de los futbolistas de hoy, señaló: "Sí. Tiene un título en Administración de Empresas, no usa las redes sociales, prefiere mantenerse alejado de los focos y es un magnífico compañero de equipo. Es completamente diferente del futbolista tradicional".

Y prosiguió: "En Mánchester, rara vez se le ve en una situación impropia de un deportista de alto nivel. Se cuida mucho, trabaja duro, expresa su opinión con franqueza, pero también está abierto a escuchar lo que se le quiere decir. Aun así, tiene también cierta tendencia a soltarse, algo que vemos en sus celebraciones y, a veces, sobre el terreno de juego. Cuando pierde un poco el control de sí mismo, puede cometer algún error. Pero son errores pequeños. En general, es una persona muy disciplinada".

Al preguntarle si puede desempeñar el papel de líder en el vestuario del Barcelona, explicó: "Lo tiene muy claro en este aspecto, y tendrá una gran influencia sobre los jugadores jóvenes, porque él mismo pasó por esa experiencia en el Manchester City. Cuando se incorporó al equipo con veintitrés años, se encontró junto a un jugador veterano como Fernandinho, que era titular en su posición, y tuvo que aprender de él".

Y agregó: "También jugó junto a jugadores como Kevin De Bruyne y Gündogan. El vestuario allí se caracterizaba por la exigencia, y las cosas se decían con total claridad, tanto en los buenos como en los malos momentos. Rodri se benefició mucho de ese tipo de aprendizaje, y aportó contribuciones valiosas. Ahora, si finalmente se incorpora al Barcelona, tendrá que desempeñar un papel completamente opuesto al que Fernandinho tuvo con él: ser el jugador veterano que guía a los jóvenes".

Y el periodista relató una anécdota que ilustra la naturaleza de la personalidad de Rodri, diciendo: "Hay una situación realmente curiosa. Un día recibí una llamada desde Mánchester y me preguntaron mi opinión sobre quién ganaría una carrera de 400 metros entre Rodri y Ferran Torres. Ambos eran muy competitivos, ya que cada uno afirmaba ser mejor que el otro. Pasaron toda la tarde discutiendo sobre quién ganaría esa carrera hipotética. Elegí a Rodri. Esto demuestra hasta qué punto es competitivo: quiere ganar incluso en algo tan trivial como eso".