Según informa el diario Bild, la cúpula directiva del Borussia Dortmund, encabezada por el director deportivo Ole Book, está siguiendo actualmente a Karim Konate, del RB Salzburgo, para reforzar la competencia de Serhou Guirassy y Fabio Silva.

El jugador de 22 años atraviesa en estos momentos un estado de forma absolutamente espectacular. En la Bundesliga austríaca ya suma cuatro goles tras seis jornadas. Además, el marfileño firmó dos tantos y una asistencia en la fase de clasificación de la Europa League.

En el equipo del entrenador Dany Röhl, antiguo asistente de Hansi Flick en el Bayern de Múnich y en la selección alemana, Konate es en consecuencia un titular indiscutible. La pasada temporada todavía desempeñó un papel secundario, pero aun así participó en nueve goles.

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BVB: ¿Qué fichajes están previstos en invierno?

Sin embargo, cabe dudar de que el BVB vaya a lanzarse ya en invierno a por el fichaje de Konate. Sobre todo porque tanto Guirassy (cuatro goles y dos asistencias) como Silva (cuatro tantos y una asistencia), ahora también juntos sobre el campo, han firmado un arranque de temporada sobresaliente. En total, el dúo ha participado directamente en once goles del Dortmund.

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Además, según ha trascendido, el foco en la planificación de la plantilla del Borussia está puesto en otras posiciones. Por un lado, tras la salida de Yan Couto, se pretende reforzar el carril derecho, ya que Julian Ryerson no dispone de una alternativa real. Por otro, el interés por Marcel Regula podría volver a cobrar fuerza.

Según se dice, el BVB ya tenía un acuerdo con el atacante el pasado verano, tras la grave lesión de ligamento cruzado de Giannis Konstantelias, pero finalmente optó por arrancar a Ethan Nwaneri del Arsenal en calidad de cedido. Aun así, según Sky, el contacto con Book nunca se ha roto.

Por ello, todo apunta a que la opción Konate no se calentará de verdad hasta el próximo verano, siempre que el goleador confirme sus buenas actuaciones en los próximos meses.