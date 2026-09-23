El periodista Juanma Castaño, presentador de programas en la cadena Cadena COPE, pidió disculpas tras la polémica que generó su comparación entre el canal del Real Madrid y el periódico vasco Gara, en un artículo de opinión publicado ayer martes en el diario ABC.

El club blanco respondió con un comunicado en el que afirmó que dicho artículo "constituye una práctica de extrema gravedad que sobrepasa todos los límites".

Castaño dijo durante su programa El Partidazo de COPE: "La comparación, la metáfora, es exagerada. La comparación no era necesaria, y pido disculpas por comparar la televisión del Real Madrid con el periódico Gara. No debería haberlo hecho en ese artículo".

Y prosiguió: "Sin embargo, mi opinión sobre el canal del Real Madrid es exactamente la misma que expresé en el resto del artículo, una opinión que tenía ayer y que seguirá vigente hasta que cambien su forma de actuar".

Y añadió, según lo publicado por Mundo Deportivo: "Retiro la comparación, pero el canal del Real Madrid miente, manipula, señala y hostiga. Que quede claro. Retiro la comparación, es desafortunada y equivocada por mi parte... Esta es mi opinión sin ninguna comparación, y reitero mis disculpas por ella".

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En su artículo, titulado "El Real Madrid en guerra", Juanma Castaño criticó lo que describió como un estado de conflicto permanente en torno al Real Madrid, al considerar que reducir los problemas del equipo al arbitraje ignora otras crisis dentro del club, pese a reconocer que algunas decisiones arbitrales controvertidas en el derbi de Madrid merecían ser debatidas.

Castaño dirigió duras críticas al canal del Real Madrid, al considerar que su estilo forma parte del discurso que perpetúa la sensación permanente del club de sentirse señalado, antes de recurrir a su polémica comparación.

Cabe recordar que el periódico Gara está vinculado históricamente al grupo separatista ETA, que durante décadas estuvo implicado en actos de violencia y atentados armados dentro de España. El periódico había publicado en varias ocasiones comunicados y entrevistas con líderes del grupo, lo que llevó al Real Madrid a calificar la comparación de Castaño como una "práctica de extrema gravedad".