Compañero de Araújo: el Liverpool planea un fichaje invernal procedente del Barcelona

Alejandro Baldé, la estrella del Barcelona, entra en las convocatorias del entrenador Hansi Flick para los partidos, pero no consigue minutos de juego, lo que lo coloca en primera línea del mercado de fichajes invernal.

Baldé goza de un estatus importante, pero Flick considera que lo mejor en su posición es apostar por Xavi Espart o Joao Cancelo, por lo que el papel de Baldé se ha vuelto marginal, como tercera opción en el lateral izquierdo del conjunto catalán.

El contrato de Alejandro Baldé finaliza en 2028 e incluye una cláusula de rescisión valorada en mil millones de euros, aunque su valor de mercado podría rondar los 40 millones de euros.

El diario Sport señaló que el nombre de Baldé estuvo vinculado este verano a grandes clubes como el Manchester United y el Inter de Milán, pero el nombre del jugador ha vuelto a sonar en las últimas horas entre los intereses del Liverpool.

El entrenador español del Liverpool, Andoni Iraola, considera que fichar a Baldé sería una opción interesante, especialmente si representa una buena oportunidad en el mercado de fichajes.

Las relaciones entre ambos clubes se caracterizan por la cordialidad, algo que quedó de manifiesto con la rápida cesión de Ronald Araújo al estadio de Anfield. El defensa uruguayo ya ha dejado su huella con el equipo inglés, especialmente en la Liga de Campeones de Europa, tras ofrecer una gran actuación ante el Atlético de Madrid, en la que dio una asistencia decisiva de tacón.

Baldé no tiene otra opción que darlo todo en los entrenamientos y esperar a que Flick le conceda una nueva oportunidad. En enero llegará el momento de tomar decisiones, y la Premier League podría ajustarse a las características de Baldé. Su agente, Jorge Mendes, podría buscar una solución que le permita seguir rindiendo a su nivel en un club en el que sí pueda recuperar el rol que ha perdido en el Barcelona.

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