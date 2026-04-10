Cómo ver y seguir en streaming el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg. Fecha, horarios, cartelera y enlaces de streaming

El UFC 327 enfrenta a dos de los luchadores más peligrosos de la división de peso semipesado: el excampeón Jiri Prochazka vs. el prometedor Carlos Ulberg, en un combate estelar que promete ser espectacular.
Prochazka, conocido por su estilo poco ortodoxo y su poder de nocaut, busca reafirmarse en la lucha por el título, mientras que Ulberg llega con impulso y algo que demostrar ante uno de los mejores de la división.
Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el UFC 327: fecha, horarios, cartelera completa y cómo verlo en cualquier parte del mundo.
¿Cuándo es el UFC 327: Prochazka vs. Ulberg?
Se celebrará el sábado 11 de abril de 2026 en Estados Unidos.
Debido a la diferencia horaria, los aficionados del Reino Unido y Europa podrán ver la acción en la madrugada del domingo.
¿A qué hora empieza el UFC 327?
- Primeras rondas preliminares: 17:30 h (hora del Este) / 14:30 h (hora del Pacífico)
- Preliminares: 19:00 ET / 16:00 PT
- Cartelera principal: 21:00 ET / 18:00 PT
El combate estelar Prochazka vs. Ulberg empezará alrededor de las 5:00 a. m. BST, según la duración de los combates previos.
Cómo ver y retransmitir UFC 327
Consulta las opciones para ver UFC 327 en directo según tu ubicación:
|País/Región
|Hora de inicio de la cartelera principal
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cómo verlo
|Reino Unido (BST)
|3:00 a. m. (domingo)
|23:00 (sábado)
|1:00 a. m. (domingo)
|TNT Sports y discovery+
|Estados Unidos (ET)
|21:00 (sábado)
|17:00
|19:00
|Paramount+
|Estados Unidos (hora del Pacífico)
|18:00 (sábado)
|14:00
|16:00
|Paramount+
|Australia (AEST)
|11:00 a. m. (domingo)
|7:00
|9:00
|Kayo Sports / Main Event
Cómo ver el UFC 327 desde cualquier lugar con una VPN
Si UFC 327 no se transmite en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para ver la pelea donde sea. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te da acceso a tus servicios de streaming favoritos.
Te recomendamos ExpressVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.
Cartelera de combates del UFC 327
|Combate
|Categoría de peso
|Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg
|Peso semipesado (título)
|Paulo Costa vs. Azamat Murzakanov
|Peso semipesado
|Dominick Reyes vs. Johnny Walker
|Peso semipesado
|Curtis Blaydes vs. Josh Hokit
|Peso pesado
|Cub Swanson vs Nate Landwehr
|Peso pluma
|Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque
|Peso medio
|Kevin Holland vs. Michael Chiesa
|Peso wélter
|Mateusz Gamrot vs. Rafael Fiziev
|Peso ligero
|Patricio Pitbull vs. Dan Ige
|Peso pluma
|Randy Brown vs. Muslim Salikhov
|Peso wélter