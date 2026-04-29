Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo
🌍 País / Región
📺 Emisora
🇦🇫 Afganistán
ATN
🇦🇱 Albania
TV Klan
🇩🇿 Argelia
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australia
SBS
🇦🇹 Austria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaiyán
Azerbaiyán: ITV
🇧🇪 Bélgica
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgaria
BNT
🇰🇭 Camboya
Hang Meas
🇨🇦 Canadá
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croacia
HRT
🇨🇾 Chipre
Sigma TV
🇨🇿 República Checa
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dinamarca
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonia
TV3
🇫🇯 Fiyi
FBC
🇫🇮 Finlandia
Yle | MTV3
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Alemania
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grecia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hungría
MTVA
🇮🇸 Islandia
RÚV
🇮🇩 Indonesia
TVRI | RRI
🇮🇷 Irán
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italia
RAI | DAZN
🇯🇵 Japón
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazajistán
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirguistán
KTRK
🇱🇻 Letonia
TV3 Letonia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituania
TV3 Lituania
🇱🇺 Luxemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
🇲🇻 Maldivas
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauricio
MBC
🇲🇽 México
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Oriente Medio y Norte de África
beIN Sports
🇲🇳 Mongolia
EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Países Bajos
NOS
🇳🇿 Nueva Zelanda
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedonia del Norte
Arena Sport
🇳🇴 Noruega
NRK | TV2
🇵🇦 Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Perú
América Televisión
🇵🇭 Filipinas
Aleph Group
🇵🇱 Polonia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumanía
Antena
🇷🇺 Rusia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Eslovaquia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Eslovenia
Arena Sport
🇿🇦 Sudáfrica
SABC | SportyTV
🌏 Sudamérica
DSports | Disney+
🇰🇷 Corea del Sur
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 España
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 África subsahariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suecia
SVT | TV4
🇨🇭 Suiza
SRG SSR
🇹🇼 Taiwán
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tayikistán
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor Oriental
ETO
🇹🇷 Turquía
TRT
🇹🇲 Turkmenistán
Turkmenistán Sport
🇺🇦 Ucrania
MEGOGO
🇬🇧 Reino Unido
BBC | ITV
🇺🇸 Estados Unidos
Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbekistán
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Más información: Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, equipos clasificados, calendario y mucho más
Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a todas las selecciones, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.
- Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
- Conéctate a un servidor del país elegido.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido.
La opción del viajero: streaming con Saily eSIM
Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en directo en 4K o HD sin retrasos.
- Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play.
- Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
- Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
- Activa el plan al llegar y disfruta del streaming en tu conexión móvil de alta velocidad.