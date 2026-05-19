Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará el consumo digital de formato breve y TikTok tendrá un papel oficial más amplio en la cobertura. Aunque los partidos completos seguirán en las plataformas tradicionales, una alianza histórica con la FIFA convierte a TikTok en un destino clave para ver highlights en tiempo real, contenido detrás de cámaras y la actividad de las cadenas oficiales.
Aquí, GOAL te explica cómo seguir el torneo en TikTok, quiénes son los titulares de los derechos regionales y qué contenido estará disponible a lo largo de la competición.
¿Se podrá ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en directo en TikTok?
La plataforma no emitirá partidos completos en directo, pero los broadcasters regionales autorizados podrán retransmitir fragmentos en el espacio oficial del torneo.
Para ver cada partido completo, los aficionados deberán recurrir a la TV tradicional o a los servicios de streaming oficiales. Los directos de TikTok complementan esa señal principal con descubrimiento en tiempo real y una experiencia móvil de segunda pantalla.
¿Cómo encuentro el centro oficial del torneo de la Copa del Mundo en TikTok?
Abre TikTok, busca «Copa del Mundo»,«Copa Mundial de la FIFA» o «Copa del Mundo 2026» y verás el banner oficial del torneo en la parte superior.
¿Es gratuito acceder al contenido de la Copa del Mundo en TikTok?
Sí, es gratis. El acceso al centro oficial, al contenido de creadores y a los clips de TV en TikTok no tiene coste. Pero ver los partidos completos en otras plataformas de streaming puede requerir suscripción o licencia de TV regional.
Guía para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok
Región / País
Cadena(s) oficial(es)
Plataformas de streaming adicionales
Australia
SBS
SBS On Demand
Brasil
Grupo Globo / CazéTV
Globoplay
Canadá
Bell Media (TSN, CTV, RDS)
TSN Direct, RDS Direct
Francia
beIN Sports / M6
beIN CONNECT, 6play
Alemania
ARD / ZDF / Magenta Sport
ZDF Mediathek, MagentaTV
India y Asia Meridional
Viacom18 / JioCinema
JioCinema
Italia
RAI / DAZN
RaiPlay, app DAZN
Japón
DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV
DAZN, NHK+
México
TelevisaUnivision / TV Azteca
ViX
MENA
beIN Sports
beIN CONNECT
Nueva Zelanda
TVNZ
TVNZ+
Portugal
Sport TV / LiveModeTV
Aplicación Sport TV
Sudáfrica
SuperSport / SABC
DStv Stream, SABC+, Showmax
Corea del Sur
JTBC / KBS
Aplicaciones de retransmisión regional, NAVER Sports
España
RTVE / DAZN
RTVE Play y DAZN
África subsahariana
New World TV / SuperSport
Plataformas de streaming regionales
Reino Unido
BBC / ITV
BBC iPlayer, ITVX
Estados Unidos
FOX Sports/Telemundo
Fubo, Peacock, Tubi
Cómo seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok
Los aficionados pueden acceder a la cobertura a través del Hub oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 buscando el nombre del torneo o siguiendo las páginas verificadas de las cadenas de televisión. Estos destinos recopilarán contenido a lo largo de todo el torneo, incluyendo:
Corresponsales oficiales: 30 creadores repartidos por las sedes que mostrarán imágenes de los entrenamientos, la prensa y la llegada de los equipos.
Cobertura de las televisoras: cuentas oficiales que transmiten goles en vivo, momentos destacados y análisis después de cada partido.
Archivo con licencia: momentos históricos del torneo combinados con la acción de 2026.
Además, el Hub ofrece información localizada, calendarios de partidos y filtros interactivos para personalizar el feed.
¿Se bloquearán geográficamente los clips de la Copa del Mundo en TikTok?
El contenido general de creadores, tendencias y reacciones de los aficionados se ve en todo el mundo, pero los highlights oficiales, los goles en directo y las retransmisiones publicadas por los titulares de derechos regionales pueden estar restringidos por países debido a las licencias de emisión internacionales.