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Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

World Cup

GOAL explica cómo los aficionados pueden seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de los canales específicos de las cadenas de televisión en TikTok.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsará el consumo digital de formato breve y TikTok tendrá un papel oficial más amplio en la cobertura. Aunque los partidos completos seguirán en las plataformas tradicionales, una alianza histórica con la FIFA convierte a TikTok en un destino clave para ver highlights en tiempo real, contenido detrás de cámaras y la actividad de las cadenas oficiales.

Aquí, GOAL te explica cómo seguir el torneo en TikTok, quiénes son los titulares de los derechos regionales y qué contenido estará disponible a lo largo de la competición.

¿Se podrá ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en directo en TikTok?

La plataforma no emitirá partidos completos en directo, pero los broadcasters regionales autorizados podrán retransmitir fragmentos en el espacio oficial del torneo.

Para ver cada partido completo, los aficionados deberán recurrir a la TV tradicional o a los servicios de streaming oficiales. Los directos de TikTok complementan esa señal principal con descubrimiento en tiempo real y una experiencia móvil de segunda pantalla.

¿Cómo encuentro el centro oficial del torneo de la Copa del Mundo en TikTok?

Abre TikTok, busca «Copa del Mundo»,«Copa Mundial de la FIFA» o «Copa del Mundo 2026» y verás el banner oficial del torneo en la parte superior.

¿Es gratuito acceder al contenido de la Copa del Mundo en TikTok?

Sí, es gratis. El acceso al centro oficial, al contenido de creadores y a los clips de TV en TikTok no tiene coste. Pero ver los partidos completos en otras plataformas de streaming puede requerir suscripción o licencia de TV regional.

Guía para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Mexico vs South Africa
DAZN
South Korea vs Czechia
DAZN
Canada vs Bosnia and Herzegovina
DAZN
USA vs Paraguay
DAZN
Qatar vs Switzerland
DAZN
Brazil vs Morocco
DAZN
Haiti vs Scotland
DAZN
Australia vs Turkiye
DAZN
Germany vs Curacao
DAZN
Netherlands vs Japan
DAZN
Ivory Coast vs Ecuador
DAZN
Sweden vs Tunisia
DAZN
Spain vs Cape Verde
DAZN
Belgium vs Egypt
DAZN
Saudi Arabia vs Uruguay
DAZN
Iran vs New Zealand
DAZN
France vs Senegal
DAZN
Iraq vs Norway
DAZN
Argentina vs Algeria
DAZN
Austria vs Jordan
DAZN

Región / País

Cadena(s) oficial(es)

Plataformas de streaming adicionales

Australia

SBS

SBS On Demand

Brasil

Grupo Globo / CazéTV

Globoplay

Canadá

Bell Media (TSN, CTV, RDS)

TSN Direct, RDS Direct

Francia

beIN Sports / M6

beIN CONNECT, 6play

Alemania

ARD / ZDF / Magenta Sport

ZDF Mediathek, MagentaTV

India y Asia Meridional

Viacom18 / JioCinema

JioCinema

Italia

RAI / DAZN

RaiPlay, app DAZN

Japón

DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV

DAZN, NHK+

México

TelevisaUnivision / TV Azteca

ViX

MENA

beIN Sports

beIN CONNECT

Nueva Zelanda

TVNZ

TVNZ+

Portugal

Sport TV / LiveModeTV

Aplicación Sport TV

Sudáfrica

SuperSport / SABC

DStv Stream, SABC+, Showmax

Corea del Sur

JTBC / KBS

Aplicaciones de retransmisión regional, NAVER Sports

España

RTVE / DAZN

RTVE Play y DAZN

África subsahariana

New World TV / SuperSport

Plataformas de streaming regionales

Reino Unido

BBC / ITV

BBC iPlayer, ITVX

Estados Unidos

FOX Sports/Telemundo

Fubo, Peacock, Tubi

Cómo seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Los aficionados pueden acceder a la cobertura a través del Hub oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 buscando el nombre del torneo o siguiendo las páginas verificadas de las cadenas de televisión. Estos destinos recopilarán contenido a lo largo de todo el torneo, incluyendo:

Corresponsales oficiales: 30 creadores repartidos por las sedes que mostrarán imágenes de los entrenamientos, la prensa y la llegada de los equipos.

Cobertura de las televisoras: cuentas oficiales que transmiten goles en vivo, momentos destacados y análisis después de cada partido.

Archivo con licencia: momentos históricos del torneo combinados con la acción de 2026.

Además, el Hub ofrece información localizada, calendarios de partidos y filtros interactivos para personalizar el feed.

¿Se bloquearán geográficamente los clips de la Copa del Mundo en TikTok?

El contenido general de creadores, tendencias y reacciones de los aficionados se ve en todo el mundo, pero los highlights oficiales, los goles en directo y las retransmisiones publicadas por los titulares de derechos regionales pueden estar restringidos por países debido a las licencias de emisión internacionales.