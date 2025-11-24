Cómo ver el partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Carolina Panthers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Christian McCaffrey se prepara para cruzarse con su antiguo club por primera vez, liderando a los San Francisco 49ers en un enfrentamiento destacado contra los Carolina Panthers bajo las luces de Monday Night Football en el Levi's Stadium.

Fecha y hora de inicio 49ers vs Panthers

Los 49ers y los Panthers se reunirán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, Estados Unidos, el lunes 24 de noviembre de 2025, comenzando a las 8:15 pm ET o 5:15 pm PT.

Fecha Lunes, 24 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Levi's Stadium Ubicación Santa Clara, California

Cómo ver 49ers vs Panthers en TV y transmisión en vivo en línea

Canal de TV nacional: ESPN

Servicio de transmisión:Fubo

Los 49ers llegan frescos después de una contundente victoria por 41-22 sobre los Cardinals en el State Farm Stadium, un partido en el que McCaffrey lució como una verdadera superestrella con 121 yardas totales y tres touchdowns, el mejor de la temporada. San Francisco entra en la semana presumiendo de un liderazgo en la división con un récord de 4-1 en acciones de la NFC Oeste, consolidándose aún más como uno de los verdaderos pesos pesados de la conferencia.

En el lado opuesto, los Panthers se sienten confiados después de superar a los Falcons 30–27 en un emocionante tiempo extra en el Mercedes-Benz Stadium. Bryce Young estalló con un récord de la franquicia de 448 yardas por pase, colocando su nombre en la cima de la tabla de líderes de un solo juego de Carolina. Con un registro de 6-5, los Panthers permanecen firmemente en la lucha por la postemporada mientras persiguen a los Buccaneers que están en primer lugar.

Este enfrentamiento de la Semana 12 también viene con un poco de historia. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la Semana 5 de 2022, cuando los 49ers lograron una victoria por 37-15 como visitantes, solo unos días antes de realizar el acuerdo bomba para llevar a McCaffrey a la bahía.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NFL entre los 49ers y los Panthers.

En los EE. UU., 49ers vs Panthers se transmitirá por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de seguir casi cada jugada y anotación.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC los domingos, ABC, ESPN para el Monday Night Football, y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los juegos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por $11 adicionales al mes y seguir conectado a cada jugada anotadora de alrededor de la liga los domingos.

Si bien Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano — Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta la MLS y el fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver los mejores momentos de 49ers vs Panthers

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 12 entre los 49ers y los Panthers estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a la acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Síguelo de cerca.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir juegos completos sin anuncios o seguir en vivo partidos locales y en horario estelar. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluida el acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece partidos en vivo en tu mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada serie de anotaciones en toda la liga. Por $15 en el Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Añadiendo al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

