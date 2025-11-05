Cómo ver el partido de la NFL entre Denver Broncos y Las Vegas Raiders: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La larga rivalidad de la AFC Oeste se sitúa en el centro de atención la noche del jueves cuando Denver recibe a Las Vegas. Los Broncos están cazando el puesto número uno en la división y la conferencia. Los Raiders están del otro lado del espectro y están juntando las piezas durante una reconstrucción.

Fecha y hora de inicio: Broncos vs Raiders

Los Broncos y los Raiders se enfrentarán en la Semana 10 de la temporada de la NFL en el Empower Field at Mile High en Denver, Colorado, el jueves 6 de noviembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 6 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Empower Field at Mile High Ubicación Denver, Colorado

Cómo ver Broncos vs Raiders en TV & transmisión en vivo por Internet

Canal de TV nacional: No disponible

No disponible Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Las Vegas dejó escapar una victoria la semana pasada. Estuvieron en posición de cerrar el partido contra Jacksonville pero cayeron 30-29 en tiempo extra. Geno Smith intentó terminarlo con una conversión de dos puntos. Pete Carroll decidió arriesgarse. No funcionó.

Denver salió del lado ganador de una batalla defensiva con Houston. Superaron a los Texans 18-15 gracias a un gol de campo decisivo. Wil Lutz anotó un gol de campo de 34 yardas cuando el tiempo expiró. Los Broncos encontraron la zona de anotación dos veces. Una anotación fue un pase de 30 yardas a Courtland Sutton. La otra fue una recepción de 27 yardas de RJ Harvey.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Broncos vs Raiders.

En los EE. UU., Broncos vs Raiders se transmitirá en NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones tradicionales de TV y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de ver casi cada jugada y anotación. Además, el servicio de streaming actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten los juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para Sunday Night Football, Fox para los encuentros de la NFC de los domingos, ABC, ESPN para Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi cada partido de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un adicional de $11/mes y seguir cada jugada anotadora de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo la casa exclusiva de Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos partidos estelares a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción todo-en-uno flexible. Y no es solo fútbol americano: Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver destacados de Broncos vs Raiders

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 10 entre los Broncos y los Raiders estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en todas las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue el desarrollo.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver partidos locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de contenido sin anuncios de NFL Films y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que desean seguir cada jugada de anotación en toda la liga. Por $15 para el nivel Premium, es la manera más asequible de obtenerlo.

Agregando a la transformación del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 por mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés de vacaciones en el extranjero o por trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - revisa el análisis de los mejores servicios de VPN aquí.