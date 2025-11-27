Cómo ver el partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Libera tu agenda y esconde el control remoto: este no es el partido para dormir casualmente después de la cena de Acción de Gracias. Los Dallas Cowboys están listos para recibir a los Kansas City Chiefs en CBS, y podría ser el enfrentamiento de temporada regular más esperado que hemos visto en años, y no, no es solo un sesgo festivo hablando.

Fecha y hora de inicio: Cowboys vs Chiefs

Los Cowboys y los Chiefs se encontrarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, el jueves 27 de noviembre, comenzando a las 4:30 pm ET / 1:30 pm PT para los fanáticos en los EE.UU.

Fecha Jueves, 27 de noviembre de 2025 Hora de inicio 4:30 pm ET / 1:30 pm PT Estadio AT&T Stadium Ubicación Arlington, Texas

Cómo ver Cowboys vs Chiefs en TV y transmitir en vivo online

Canal de TV nacional: CBS

Servicio de streaming:Fubo, Paramount+

Llámalo un choque de los favoritos de América… o de los villanos de América. Ya sea que los apoyes con todo tu corazón o estés en su contra con toda tu alma, estarás pegado a la pantalla. Esta es la antigua dinastía de la NFL enfrentándose con la actual, una pelea de peso pesado cargada de implicaciones de postemporada y suficiente poder estelar para iluminar todo el fin de semana festivo. Hablamos de Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, Andy Reid, Jerry Jones, Dak Prescott, CeeDee Lamb, los nombres más brillantes del fútbol, todos reunidos en un escenario de horario estelar.

¿Y las apuestas? Un poco enormes. Ambos equipos se están esforzando para mantener vivas sus rutas hacia los playoffs después de lograr remontadas que pertenecen al folklore de la NFL. Además de eso, es un regreso a Texas para Mahomes, agregando aún más emoción a un enfrentamiento que ya no necesitaba más picante.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Cowboys vs Chiefs.

En EE. UU., Cowboys vs Chiefs se retransmitirá por CBS, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestros servicios de streaming favoritos, Fubo y Paramount+, ambos actualmente ofrecen una prueba gratuita a nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones de streaming exclusivas. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de seguir casi todos los touchdowns y jugadas.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los aficionados sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de temporada regular y playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y estar pendiente de cada avance de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo del Thursday Night Football en 2025, los aficionados en los mercados de los equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano: Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada aficionado durante todo el año.

Ver resúmenes de Cowboys vs Chiefs

Los principales momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Cowboys y los Chiefs estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Síguelo.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir partidos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales y de horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunas ventajas adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y de horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otro contenido a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada serie anotadora en toda la liga. A $15 para el nivel Premium, es la manera más asequible de obtenerlo.

Agregando a la revolución del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 por mes.

Ver el juego en streaming con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo utilizando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo: consulta la revisión de los mejores servicios de VPN aquí.