Cómo ver el partido de la NFL entre Buffalo Bills y Houston Texans: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Buffalo Bills (7-3) se enfrentan a los Houston Texans (5-5) el jueves por la noche en un encuentro clave de la AFC.

Fecha y hora de inicio de Bills vs Texans

Los Bills y los Texans se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el NRG Stadium en Houston, Texas, el jueves, 20 de noviembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 20 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio NRG Stadium Ubicación Houston, Texas

Cómo ver Bills vs Texans en TV y transmisión en línea

Canal de TV nacional: No disponible

No disponible Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Buffalo llega buscando acumular victorias consecutivas y mantener viva su búsqueda de la corona de la AFC Este. Los Bills todavía están persiguiendo a los Patriots, estando a un juego y medio de distancia con un enfrentamiento directo a la vista el próximo mes. En sus últimos cinco juegos, Buffalo ha tenido un récord de 3-2, una racha que incluye una desalentadora derrota por 30-13 en Miami. Las grietas defensivas se mostraron nuevamente una semana después, pero la ofensiva respondió en una victoria de 44-32 sobre Tampa Bay en casa.

Houston, por su parte, está tratando de superar la marca de .500 y fortalecer su posición en la imagen de los comodines de la AFC. Aunque los Texans están esencialmente fuera de la carrera divisional, están muy vivos en la lucha por los playoffs y también han tenido un récord de 3-2 en sus últimos cinco. Esa racha incluye una ajustada derrota ante Denver, una victoria de 36-29 sobre Jacksonville y, más recientemente, un triunfo esforzado de 16-13 sobre Tennessee en la carretera.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido entre los Bills y los Texans.

En EE.UU., el partido entre los Bills y los Texans será transmitido por NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una combinación de transmisiones de televisión tradicionales y opciones de transmisión exclusivas. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y touchdown. Además, el servicio de streaming está ofreciendo actualmente una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las principales redes que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un costo adicional de $11/mes y estar al tanto de cada drive de anotación de toda la liga los domingos.

Aunque Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo del Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos encuentros de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción todo en uno flexible. Y no solo es fútbol americano: Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ve los momentos destacados de Bills vs Texans

Los destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 12 entre los Bills y los Texans estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, destacados y más. Síguelo.

NFL+ es el lugar ideal para los fans que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver encuentros locales y en horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, una necesidad para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada avance de anotación en toda la liga. Por $15 en Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose a la revolución del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmisión del juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio de VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la revisión de los mejores servicios de VPN aquí.