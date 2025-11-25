Cómo ver el partido de la NCAAM entre Houston y Tennessee: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los invictos No. 2 Houston Cougars (6-0) y los igualmente perfectos No. 16 Tennessee Volunteers (6-0) se enfrentan el martes bajo las brillantes luces del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Tennessee llega a este enfrentamiento sin haber enfrentado el calendario más difícil hasta ahora, pero ciertamente demostraron su valía el lunes. Los Vols ya tenían una ventaja de 30 puntos contra Rutgers a mitad del segundo tiempo y finalmente pasearon hacia una victoria de 85-60. Dominaron la pintura con una amplia ventaja de +16 en anotación, encestaron triples en un impresionante 11 de 22 y controlaron el rebote con un margen de +15 que incluyó 15 rebotes de segunda oportunidad.

Houston, ahora 5-0, ha ganado cómodamente en todas sus salidas excepto una, con su única victoria apretada en un emocionante partido contra Auburn. Aun así, los Cougars continúan estableciendo el estándar de oro defensivamente. Se sitúan cuartos en la nación en la relación de asistencias a pérdidas de balón del oponente y quintos en porcentaje de tiro efectivo del oponente, números que hablan de una unidad que rara vez cede un ápice.

Houston vs Tennessee: Fecha y hora de inicio

Los Cougars se enfrentarán a los Titans en un emocionante partido de NCAAM el martes, 24 de noviembre de 2025, a las 6:00 pm ET o 3:00 pm PT en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, NV.

Fecha Martes, 24 de noviembre de 2025 Hora de inicio 6:00 pm ET o 3:00 pm PT Estadio MGM Grand Garden Arena Ubicación Las Vegas, NV

Cómo ver Houston vs Tennessee en TV y transmitir en vivo en línea

Los aficionados en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Cougars y los Titans en vivo por TNT a nivel nacional. Las opciones de streaming están disponibles en DirecTV Stream, que ofrece una prueba GRATUITA para nuevos suscriptores.

Noticias y jugadores clave de los equipos Houston vs Tennessee

Noticias del equipo Houston Cougars

Houston responde con un estudiante de primer año estrella propio en el guardia Kingston Flemings, quien ha sido simplemente eléctrico. Lidera a los Cougars con 17.4 puntos por juego mientras tira un asombroso 71.4 por ciento y entrega 5.2 asistencias. Se une a la puntuación constante de Emanuel Sharp (16.0 puntos y 3.8 rebotes), el prometedor delantero Chris Cenac Jr. (11.0 puntos y 7.4 rebotes), y el enérgico Joseph Tugler, quien llena la hoja de estadísticas con 9.2 puntos, 5.8 rebotes y 2.4 robos.

Los Cougars promedian 76.4 puntos con un 45.8 por ciento de tiros, aunque todavía están trabajando para encontrar su ritmo desde lejos con un 30.6 por ciento. Lo que realmente los distingue es su defensa sofocante. Houston permite solo 53.4 puntos por juego, la marca más estricta del país, mientras mantienen a los oponentes en un 35.4 por ciento de tiros y solo un 24.7 por ciento desde tres. KenPom los ubica en el número 4 en general, respaldados por la mejor eficiencia defensiva del país y una calificación ofensiva entre las 25 mejores para completar su desempeño.

Noticias del equipo Tennessee Volunteers

El ala-pívot de primer año Nate Ament se ha convertido rápidamente en la figura de este equipo de Tennessee, anotando 18.8 puntos por noche mientras acierta el 43.5 por ciento de sus tiros y capturando 8.4 rebotes por partido. Sin embargo, no está solo. El base Ja'Kobi Gillespie ha sido una chispa con 16.6 puntos y 6.0 asistencias, mientras que el ala-pívot J.P. Estrella contribuye con 14.0 puntos y 6.8 rebotes. Además, Felix Okpara les aporta 8.8 puntos y 6.4 rebotes, por lo que los Vols no carecen de armas confiables.

Ofensivamente, Tennessee está brillando con 112.5 puntos por juego, lo que les coloca en la posición 16 a nivel nacional, mientras lanzan al 50.2 por ciento desde el campo y al 35 por ciento desde larga distancia. El verdadero pilar de su éxito ha sido su defensa, donde conceden solo 77.3 puntos por partido y mantienen a los oponentes en un 34 por ciento de tiros en general y un 25.5 por ciento desde lejos. KenPom los coloca en el puesto 13 del país, impulsados por una eficiencia defensiva de tercer lugar a nivel élite.