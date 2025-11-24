Cómo ver el partido de la NBA entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Toronto Raptors recibirán a los Cleveland Cavaliers para comenzar el partido de alta tensión de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Cleveland está justo detrás de Toronto con 119.9 puntos por partido, mientras que Toronto promedia 121 puntos. Los Cavaliers tienen una pequeña ventaja en los tableros, con 43.9 rebotes por partido en comparación con los 41.5 de los Raptors.

Por otro lado, Cleveland promedia 27.1 asistencias por partido, mientras que los Raptors promedian 30.4. Los Cavaliers poseen 5.8 bloqueos por partido en comparación con los 4.4 de los Raptors, mientras que Toronto tiene 9.1 robos por partido y Cleveland tiene 9.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers, además de mucho más.

Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers: Fecha y hora del inicio

Los Toronto Raptors se enfrentarán a los Cleveland Cavaliers en un épico juego de la NBA el 24 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Scotiabank Arena en Toronto, Ontario.

Fecha 24 de noviembre de 2025 Hora del inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Lugar Scotiabank Arena Ubicación Toronto, Ontario

Cómo ver Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers en TV y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los EE.UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers en vivo en:

Servicio de transmisión: Peacock

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Toronto Raptors

Brandon Ingram tiene un porcentaje de tiro efectivo del 48.5% desde el campo y del 88.5% desde la línea de tiros libres mientras anota 20.7 puntos por juego.

Immanuel Quickley promedia 6.0 asistencias por juego y tiene solo 1.6 pérdidas de balón durante 31.6 minutos.

Scottie Barnes promedia 1.76 bloqueos por juego.

Lesiones de Toronto Raptors

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Jakob Poeltl Lesión de espalda Fuera

Noticias del equipo Cleveland Cavaliers

Donovan Mitchell anota 30.8 puntos por juego y tiene un porcentaje de tiro del 51.5% desde el campo y del 82.9% desde la línea de tiros libres.

Evan Mobley promedia 8.9 rebotes por juego, incluidos 6.3 rebotes defensivos y 2.6 ofensivos.

Darius Garland tiene un promedio de 6.0 asistencias durante 25.8 minutos por juego mientras promedia 2.6 pérdidas de balón.

Lesiones de Cleveland Cavaliers

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Craig Porter Jr. Lesión de isquiotibiales Fuera SG, Sam Merrill Lesión de mano Fuera

Récord cara a cara entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers

Los Raptors y los Cavaliers podrían volver a enfrentarse en un juego muy disputado, basado en sus cinco encuentros previos cara a cara. Toronto ha ganado los dos últimos partidos con marcadores de 126-113 y 112-101, lo que indica un fuerte impulso reciente.

Sin embargo, antes de esos juegos, Cleveland dominó la serie con tres victorias consecutivas, incluyendo esfuerzos de alta puntuación de 131-108 y 132-126.

Esta batalla puede depender de quién se desempeñe mejor en los minutos finales del juego porque ambos equipos han demostrado su capacidad para anotar grandes cantidades el uno contra el otro. Dado que ambos equipos han tenido períodos de dominio en la rivalidad, parece bastante probable que haya otro partido intenso y difícil.