Cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y San Antonio Spurs: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs (5-0) buscan mantener su inicio perfecto cuando viajen al PHX Arena el domingo para enfrentar a los Phoenix Suns (2-4), que están luchando.

Las cosas empiezan a mejorar en Phoenix después de lo que ha sido un tramo inicial lleno de altibajos. Los Suns comenzaron su campaña con una victoria reñida 120-116 sobre los Sacramento Kings, pero el impulso se desvaneció rápidamente. Siguió una racha de cuatro derrotas, comenzando con una pérdida ante Los Angeles Clippers y continuando contra los Denver Nuggets, Utah Jazz y Memphis Grizzlies. A pesar de mostrar mejorías en esos encuentros, costosos errores en los minutos finales resultaron ser su perdición una y otra vez.

San Antonio, por otro lado, está disfrutando de una ola de confianza. Después de ser catalogados como un equipo joven con promesa la temporada pasada antes de que las lesiones descarrilaran su progreso, los Spurs han salido con energía y enfoque renovados este año. Abrieron la campaña con una convincente victoria sobre Dallas, luego superaron a New Orleans en tiempo extra antes de imponerse cómodamente a Brooklyn y Toronto por doble dígito. Su victoria más reciente, una decisión reñida 107-101 sobre los Miami Heat, consolidó su estatus como una de las sorpresas tempranas en la Conferencia Oeste.

Phoenix Suns vs San Antonio Spurs: Fecha y hora de inicio

Los Suns se enfrentarán a los Spurs en un emocionante partido de la NBA el domingo, 2 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el PHX Arena en Phoenix, Arizona.

Fecha Domingo, 2 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Estadio PHX Arena Ubicación Phoenix, Arizona

Cómo ver Phoenix Suns vs San Antonio Spurs en TV y transmisión en vivo online

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Phoenix Suns y los San Antonio Spurs en vivo en AZFamily, Suns+ y FDSSW y Fubo (en el mercado).

Noticias del equipo Phoenix Suns

Devin Booker sigue siendo la fuerza impulsora, con un promedio de 29.2 puntos y 6.1 asistencias como el corazón de la ofensiva. Grayson Allen y Royce O’Neale han proporcionado un tiro perimetral constante, mientras que el hombre grande Mark Williams ha sido sólido en los rebotes con 10.1 rebotes por juego, ayudando a estabilizar la delantera.

Sin embargo, el mayor problema de los Suns ha sido en el extremo defensivo. Han permitido que los oponentes acierten el 44% de sus tiros y han cedido más de 120 puntos en cuatro de seis partidos. Al faltar jugadores clave como Dillon Brooks y Jalen Green, y con Isaiah Livers como dudoso, Phoenix ha luchado por encontrar su ritmo defensivo. Cuando Booker recibe ayuda confiable en el perímetro, los Suns pueden mantenerse fuertes, pero hasta que su defensa se endurezca, mantener la consistencia seguirá siendo un desafío.

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Para Phoenix, Victor Wembanyama continúa marcando el tono para el inicio invicto de San Antonio, con un impresionante promedio de 30.2 puntos, 14.6 rebotes y 4.8 bloqueos por juego. El fenómeno de 7 pies y 4 pulgadas ha sido una fuerza dominante en la pintura, anclando ambos extremos de la cancha. El novato Stephon Castle lo ha complementado bien, con 18.8 puntos y 5.4 asistencias por salida, mientras que el francotirador Devin Vassell añade otra capa a la ofensiva con 16.8 puntos por juego con un 40% de efectividad desde el tiro de larga distancia.

El dominio de los Spurs en los rebotes ha sido clave, promedian casi 50 rebotes por partido, y su defensa ha sido efectiva, manteniendo a los oponentes por debajo de los 110 puntos en tres de cinco encuentros. A pesar de afrontar varias lesiones de jugadores como Luke Kornet, Kelly Olynyk, Jeremy Sochan, De’Aaron Fox y Lindy Waters III (todos decisiones de último momento), San Antonio no ha perdido el ritmo. Su ritmo acelerado, pases precisos y compostura en los finales de juego han marcado la diferencia durante este comienzo enérgico.

