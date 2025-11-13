Cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y Indiana Pacers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Phoenix Suns recibirán a los Indiana Pacers para abrir el crucial partido de la NBA el 13 de noviembre de 2025, a las 9:00 pm ET/6:00 pm PT.

Los Pacers promedian 109.5 puntos por partido, mientras que los Suns promedian 117.3, dándoles una ventaja ofensiva. Por otro lado, Phoenix registra 43.1 rebotes por partido, mientras que Indiana lidera con 48.

Los Pacers promedian 23.6 asistencias, 6.5 robos y 4.9 bloqueos por partido, mientras que los Suns promedian 28.2 asistencias, 10.4 robos y 4.7 bloqueos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Phoenix Suns y Indiana Pacers, y mucho más.

Phoenix Suns vs Indiana Pacers: Fecha y hora de inicio

Los Phoenix Suns se enfrentarán a los Indiana Pacers en un emocionante partido de la NBA el 13 de noviembre de 2025, a las 9:00 pm ET/6:00 pm PT en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

Fecha 13 de noviembre de 2025 Hora de inicio 9:00 pm ET/6:00 pm PT Estadio Mortgage Matchup Center Ubicación Phoenix, Arizona

Cómo ver Phoenix Suns vs Indiana Pacers en TV y transmisión en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Phoenix Suns y los Indiana Pacers en vivo en:

Servicio de transmisión: Fubo

Transmitir el juego con una VPN

Novedades del equipo Phoenix Suns

Devin Booker tiene un 49.6% de efectividad en tiros de campo y un 88.3% desde la línea de tiros libres mientras promedia 28.2 puntos por partido.

Mark Williams promedia 8.7 rebotes por partido, 5.7 en defensa y 3.0 en ofensiva.

Grayson Allen promedia 18.6 puntos, 4.6 asistencias y 3.1 rebotes por partido, con un porcentaje de tiro del 45.3%.

Lesiones de Phoenix Suns

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Jalen Green Lesión de isquiotibiales Fuera

Novedades del equipo Indiana Pacers

Pascal Siakam promedia 7.6 rebotes por partido, 6.1 en defensa y 1.5 en ofensiva.

Andrew Nembhard promedia 6.5 asistencias por partido mientras limita las pérdidas de balón a 2.0 en 27.3 minutos de acción.

Jay Huff promedia 1.91 bloqueos por partido.

Lesiones de Indiana Pacers

Jugador Lesión Estado de la lesión PG, Quenton Jackson Lesión de isquiotibiales Fuera SF, Bennedict Mathurin Lesión en el pie Fuera

Récord cara a cara de Phoenix Suns e Indiana Pacers

Los Indiana Pacers han superado a los Phoenix Suns en sus últimos cinco encuentros cara a cara, ganando tres de ellos. Los Pacers han estado rindiendo bien últimamente, ganando partidos como 126-108 y 120-111 con facilidad, demostrando su control y eficiencia ofensiva.

Sin embargo, los Suns han demostrado su capacidad para competir de cerca en encuentros pasados, ganando por márgenes estrechos de 117-110 y 117-104.

Los Pacers tienen una ventaja general al entrar en este juego debido a su ataque equilibrado y puntuación consistente, pero si los Suns logran frenar la ofensiva de ritmo rápido de Indiana, su experiencia y profundidad de tiro podrían hacer que sea un juego cerrado.