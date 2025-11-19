Cómo ver el partido de la NBA entre Orlando Magic y Los Angeles Clippers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Orlando Magic será el anfitrión de los LA Clippers para comenzar el tan esperado partido de la NBA el 20 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los LA Clippers tienen un promedio de 111.7 puntos por partido, mientras que el Orlando Magic tiene un promedio de 115.9. El Magic tiene una ligera ventaja con 24.4 asistencias sobre 23.9, pero domina el rebote con 44.9 rebotes por partido en comparación con los 41.4 de los Clippers.

Orlando lidera marginalmente con 5.6 bloqueos en comparación con los 5.3 de LA y registra 8.3 robos por partido, ligeramente menos que los 8.7 de los Clippers.

Orlando Magic vs LA Clippers: Fecha y hora del inicio

El Orlando Magic se enfrentará a los LA Clippers en un emocionante partido de la NBA el 20 de noviembre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT en el Kia Center de Orlando, Florida.

Fecha 20 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Kia Center Ubicación Orlando, Florida

Cómo ver Orlando Magic vs LA Clippers por TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre el Orlando Magic y los LA Clippers en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmitir el juego con una VPN

Noticias del equipo Orlando Magic

Franz Wagner tiene un acierto del 83,5% desde la línea de tiros libres y 45,7% desde el campo, mientras promedia 22,8 puntos por juego.

Jalen Suggs registra 3,0 pérdidas en 23,0 minutos mientras contribuye con 4,7 asistencias por juego.

Goga Bitadze contribuye con 1,27 bloqueos en cada juego.

Lesiones de Orlando Magic

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Moritz Wagner Lesión de rodilla Fuera PF, Paolo Banchero Lesión en la ingle Fuera

Noticias del equipo LA Clippers

James Harden anota 26,2 puntos cada juego mientras tiene un asombroso 92,2% de acierto desde la línea de tiros libres y 43,6% desde el campo.

Ivica Zubac promedia 10,8 rebotes por juego, de los cuales 7,4 son en defensa y 3,4 en ofensiva.

Derrick Jones Jr. promedia 1,15 bloqueos por juego.

Lesiones de LA Clippers

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Jordan Miller Lesión de isquiotibiales Día a día SF, Kawhi Leonard Lesión de tobillo Día a día

Récord cara a cara de Orlando Magic y LA Clippers

Basado en sus cinco encuentros anteriores, los Clippers, que han derrotado a los Magic cuatro veces seguidas, podrían ganar este juego una vez más. Orlando fue mantenido por debajo de 100 puntos en tres de esos juegos debido a excelentes actuaciones defensivas. La única victoria de los Magic durante este período fue en marzo de 2023, lo que indica que han tenido dificultades para superar este núcleo de los Clippers.

Los Ángeles podría confiar en su defensa disciplinada y su actuación en los últimos momentos si las tendencias actuales continúan, mientras que Orlando requerirá una actuación ofensiva más potente para finalmente cambiar el rumbo de este juego.