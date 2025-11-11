Cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Golden State Warriors buscarán poner fin a su racha de cinco derrotas en carretera cuando se enfrenten a los campeones defensores de la NBA, los Oklahoma City Thunder, en OKC el martes por la noche.

Golden State llega al enfrentamiento con un récord de 6-5 en la temporada, con cinco de esas victorias en casa en el Chase Center. Por otro lado, los Thunder han comenzado justo donde lo dejaron la temporada pasada, comenzando la defensa de su título con ocho victorias consecutivas y ganando 10 de sus primeros 11 juegos hasta ahora.

Los Warriors han pasado por un periodo difícil últimamente, perdiendo cuatro de sus últimos seis encuentros, aunque se sienten más confiados después de romper una racha de dos derrotas consecutivas con una dominante victoria por 114-83 sobre los Pacers el domingo. Mientras tanto, los Thunder continúan su buena racha, ganando 10 de sus primeros 11 y persiguiendo su tercera victoria consecutiva después de vencer a los Grizzlies 114-100 en la carretera en su último partido.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors, además de mucho más.

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors: Fecha y hora de inicio

Este juego de la NBA se llevará a cabo el martes, 11 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET o 5:00 pm PT en el Paycom Center, Oklahoma City, OK.

Fecha Martes, 11 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET o 5:00 pm PT Lugar Paycom Center Ubicación Oklahoma City, OK

Cómo ver Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors en TV y en vivo online

Los aficionados en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Thunder y los Warriors en vivo por NBCSBA, FDSN OK y Fubo (en el mercado).

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors noticias del equipo y jugadores clave

Noticias del equipo Oklahoma City Thunder

Los Oklahoma City Thunder han sido uno de los equipos más explosivos de la liga, promediando 122.4 puntos por partido con un 47.1% de tiros, mientras limitan a sus oponentes a solo 108.9 puntos y un 41.9% de tiros. Shai Gilgeous-Alexander ha estado en otro nivel, anotando 33.2 puntos por juego además de 6 asistencias, y Chet Holmgren sigue impresionando con 19.1 puntos y 8.6 rebotes. Ajay Mitchell contribuye con anotación de dos dígitos, y Isaiah Joe contribuye en los rebotes con 3.7 por partido. Los Thunder están acertando el 33.2% de sus intentos desde lejos y convirtiendo el 86.2% desde la línea de tiros libres, mientras defensivamente mantienen a sus oponentes en un 37.4% desde tres puntos y controlan los rebotes con 48.1 por partido.

Noticias del equipo Golden State Warriors

Mientras tanto, los Golden State Warriors están anotando 116 puntos por juego mientras tiran un 46% desde el campo, pero también han estado cediendo 113.7 puntos con un 47.2% de tiros a sus oponentes. Stephen Curry continúa liderando, promediando 26.8 puntos y 4.3 asistencias, mientras Jimmy Butler contribuye con 18.9 puntos y 4.6 asistencias por partido. Jonathan Kuminga agrega otra opción constante de anotación en cifras dobles, y Brandin Podziemski ayuda en los rebotes con 4.7 por noche. Desde larga distancia, Golden State encesta el 37% de sus triples y el 82.6% de sus tiros libres. En el rebote defensivo, están permitiendo un 35.8% de acierto desde tres puntos y recogen 42.9 rebotes por juego.

Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors historial de enfrentamientos directos